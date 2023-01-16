3,52 проміле: мертвецьки п’яний водій влаштував у Харкові ДТП (фото)
Вдень 16 січня на вулиці Данилевського у Харкові водій Peugeot не дотримувався безпечної дистанції та врізався у Volvo. Виявилося, що призвідник ДТП до всього був п’яний.
Внаслідок аварії ніхто не постраждав, розповіли в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.
Коли правоохоронці оформляли ДТП, вони помітили у ймовірного призвідника ДТП ознаки алкогольного сп’яніння. Прилад Drager показав 3,52 проміле алкоголю у крові, що перевищує допустиму норму більш ніж у 17 разів.
Патрульні склали на водія адміністративні протоколи за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що призвело до механічних пошкоджень транспортних засобів) та ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП. Надалі матеріали передадуть на розгляд суду.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2023 в 19:50;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 16 січня на вулиці Данилевського у Харкові водій Peugeot не дотримувався безпечної дистанції та врізався у Volvo. Виявилося, що призвідник ДТП до всього був п’яний.".