В Чугуевском районе мужчина умер в собственном доме (фото)

Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

В доме 68-летнего жителя Чугуевского района Харьковской области 13 января произошел пожар из-за неосторожного обращения с печным отоплением. Пенсионер отравился угарным газом и умер.

Следователь внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 УКУ, сообщили в облуправлении Нацполиции.

Правоохранители призывают соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов, электросетей, печного и газового отопления.

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Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области