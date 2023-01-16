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В Чугуевском районе мужчина умер в собственном доме (фото)

Происшествия 20:38   16.01.2023
Елена Нагорная
В Чугуевском районе мужчина умер в собственном доме (фото) Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

В доме 68-летнего жителя Чугуевского района Харьковской области 13 января произошел пожар из-за неосторожного обращения с печным отоплением. Пенсионер отравился угарным газом и умер.

Следователь внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 УКУ, сообщили в облуправлении Нацполиции.

Правоохранители призывают соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов, электросетей, печного и газового отопления.

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Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 января 2023 в 20:38;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В доме 68-летнего жителя Чугуевского района Харьковской области 13 января произошел пожар из-за неосторожного обращения с печным отоплением. Пенсионер отравился угарным газом и умер.".