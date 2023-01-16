В Чугуевском районе мужчина умер в собственном доме (фото)
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
В доме 68-летнего жителя Чугуевского района Харьковской области 13 января произошел пожар из-за неосторожного обращения с печным отоплением. Пенсионер отравился угарным газом и умер.
Следователь внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 УКУ, сообщили в облуправлении Нацполиции.
Правоохранители призывают соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов, электросетей, печного и газового отопления.
Читайте также: В Харькове ночью на пожаре погибли мужчина и женщина
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Чугуевском районе мужчина умер в собственном доме (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 16 января 2023 в 20:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В доме 68-летнего жителя Чугуевского района Харьковской области 13 января произошел пожар из-за неосторожного обращения с печным отоплением. Пенсионер отравился угарным газом и умер.".