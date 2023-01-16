У Чугуївському районі чоловік помер у власному будинку (фото)

У будинку 68-річного мешканця Чугуївського району Харківської області 13 січня сталася пожежа через необережне поводження з пічним опаленням. Пенсіонер отруївся чадним газом та помер.

Слідчий вніс відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 ККУ, повідомили в облуправлінні Нацполіції.

Правоохоронці закликають дотримуватись правил пожежної безпеки при експлуатації електронагрівальних приладів, електромереж, пічного та газового опалення.

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Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області