У Чугуївському районі чоловік помер у власному будинку (фото)
У будинку 68-річного мешканця Чугуївського району Харківської області 13 січня сталася пожежа через необережне поводження з пічним опаленням. Пенсіонер отруївся чадним газом та помер.
Слідчий вніс відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 ККУ, повідомили в облуправлінні Нацполіції.
Правоохоронці закликають дотримуватись правил пожежної безпеки при експлуатації електронагрівальних приладів, електромереж, пічного та газового опалення.
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Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2023 в 20:38;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "У будинку 68-річного мешканця Чугуївського району Харківської області 13 січня сталася пожежа через необережне поводження з пічним опаленням. Пенсіонер отруївся чадним газом та помер.".