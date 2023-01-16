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У Чугуївському районі чоловік помер у власному будинку (фото)

Події 20:38   16.01.2023
Елена Нагорная
У Чугуївському районі чоловік помер у власному будинку (фото)

У будинку 68-річного мешканця Чугуївського району Харківської області 13 січня сталася пожежа через необережне поводження з пічним опаленням. Пенсіонер отруївся чадним газом та помер.

Слідчий вніс відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 ККУ, повідомили в облуправлінні Нацполіції.

Правоохоронці закликають дотримуватись правил пожежної безпеки при експлуатації електронагрівальних приладів, електромереж, пічного та газового опалення.

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Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

Автор: Елена Нагорная

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2023 в 20:38;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "У будинку 68-річного мешканця Чугуївського району Харківської області 13 січня сталася пожежа через необережне поводження з пічним опаленням. Пенсіонер отруївся чадним газом та помер.".