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У Харкові вночі на пожежі загинули чоловік та жінка

Події 08:25   16.01.2023
Оксана Горун
У Харкові вночі на пожежі загинули чоловік та жінка

У ДСНС повідомили про смертельну пожежу, яка сталася у провулку Зерновому в Харкові.

“На одній з пожеж, що ймовірно трапилась через необережність при палінні, загинули чоловік та жінка. Подія сталась о 03:28 у 5-ти поверховому житловому будинку в м. Харкові по пров. Зерновий, 1А. Горіли домашні речі на площі пожежі 12 кв.м. Вогонь був локалізований о 04:00 та ліквідований о 04:20”, – проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

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    • За даними рятувальників, за добу на Харківщині сталося вісім пожеж, одна з них – через ворожі обстріли. Вона сталася в навчальному закладі у Вовчанську.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2023 в 08:25;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС повідомили про смертельну пожежу, яка сталася у провулку Зерновому в Харкові".