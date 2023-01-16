У Харкові вночі на пожежі загинули чоловік та жінка
У ДСНС повідомили про смертельну пожежу, яка сталася у провулку Зерновому в Харкові.
“На одній з пожеж, що ймовірно трапилась через необережність при палінні, загинули чоловік та жінка. Подія сталась о 03:28 у 5-ти поверховому житловому будинку в м. Харкові по пров. Зерновий, 1А. Горіли домашні речі на площі пожежі 12 кв.м. Вогонь був локалізований о 04:00 та ліквідований о 04:20”, – проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
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За даними рятувальників, за добу на Харківщині сталося вісім пожеж, одна з них – через ворожі обстріли. Вона сталася в навчальному закладі у Вовчанську.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2023 в 08:25;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС повідомили про смертельну пожежу, яка сталася у провулку Зерновому в Харкові".