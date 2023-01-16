В Харькове ночью на пожаре погибли мужчина и женщина
В ГСЧС сообщили о смертельном пожаре, который случился в переулке Зерновом в Харькове.
«На одном из пожаров, вероятно случившемся по неосторожности при курении, погибли мужчина и женщина. Событие произошло в 03:28 в 5-этажном жилом доме в г. Харькове по пер. Зерновой, 1а. Горели домашние принадлежности на площади пожара 12 кв. м. Огонь был локализован в 04:00 и ликвидирован в 4:20», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
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По данным спасателей, всего за сутки на Харьковщине случилось восемь пожаров, один из них — из-за вражеских обстрелов. Он произошел в учебном заведении в Волчанске.
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- • Дата публикации материала: 16 января 2023 в 08:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщили о смертельном пожаре, который случился в переулке Зерновом в Харькове".