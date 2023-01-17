Армия РФ обстреляла больше десятка населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб

Генштаб ВСУ проинформировал о событиях на фронте за сутки.

В утренней сводке Генштаба отметили, что враг продолжает попытки улучшить свое тактическое положение на Купянском направлении. На Слобожанском (условном направлении — «на Харьков») обстановка без существенных изменений. В Генштабе подчеркнули, что наступательных группировок противника не обнаружено.

При этом обстрелы приграничных и прифронтовых населенных пунктов продолжаются. По селам и поселкам бьют из танков, минометов и артиллерии. Среди населенных пунктов, которые терроризировал враг за сутки, — Красное, Нескучное, Веселое, Гатище, Волчанск, Нестерное, Землянки, Новомлынск, Двуречная и Каменка.

«На Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял районы более 15 населенных пунктов. В частности это Кисловка, Котляровка, Вишневое Харьковской области», — добавили в ГШ.

В целом по территории Украины враг за сутки нанес два ракетных и семь авиационных ударов. А также — произвел 70 обстрелов из РСЗО.