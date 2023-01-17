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Армія РФ обстріляла понад десяток населених пунктів на Харківщині – Генштаб

Події 07:28   17.01.2023
Оксана Горун
Армія РФ обстріляла понад десяток населених пунктів на Харківщині – Генштаб

Генштаб ЗСУ поінформував про події на фронті за добу.

У ранковому зведенні Генштабу наголосили, що ворог продовжує спроби покращити своє тактичне становище на Куп’янському напрямі. На Слобожанському (умовному напрямку – “на Харків”) ситуація без істотних змін. У Генштабі наголосили, що наступальних угруповань противника не виявлено.

При цьому обстріли прикордонних та прифронтових населених пунктів продовжуються. По селах та селищах б’ють із танків, мінометів та артилерії. Серед населених пунктів, які тероризував ворог за добу, – Красне, Нескучне, Веселе, Гатище, Вовчанськ, Нестерне, Землянки, Новомлинськ, Дворічна і Кам’янка .

“На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони понад 15 населених пунктів. Зокрема це Кислівка, Котлярівка, Вишневе Харківської області”, – додали у ГШ.

  • Читайте також: Генштаб: Куп’янськ, Вовчанськ, Дворічну і 12 сіл обстріляв ворог на Харківщині

    • Загалом по території України ворог за добу завдав двох ракетних та семи авіаційних ударів. А також – здійснив 70 обстрілів із РСЗВ.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2023 в 07:28;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ поінформував про події на фронті за добу".