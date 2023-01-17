Армія РФ обстріляла понад десяток населених пунктів на Харківщині – Генштаб

Генштаб ЗСУ поінформував про події на фронті за добу.

У ранковому зведенні Генштабу наголосили, що ворог продовжує спроби покращити своє тактичне становище на Куп’янському напрямі. На Слобожанському (умовному напрямку – “на Харків”) ситуація без істотних змін. У Генштабі наголосили, що наступальних угруповань противника не виявлено.

При цьому обстріли прикордонних та прифронтових населених пунктів продовжуються. По селах та селищах б’ють із танків, мінометів та артилерії. Серед населених пунктів, які тероризував ворог за добу, – Красне, Нескучне, Веселе, Гатище, Вовчанськ, Нестерне, Землянки, Новомлинськ, Дворічна і Кам’янка .

“На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони понад 15 населених пунктів. Зокрема це Кислівка, Котлярівка, Вишневе Харківської області”, – додали у ГШ.

Загалом по території України ворог за добу завдав двох ракетних та семи авіаційних ударів. А також – здійснив 70 обстрілів із РСЗВ.