Live
  • Вторник 17.01.2023
    • Харьков
  •   +1°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.56
    • 🟢

Более 450 тысяч переселенцев зарегистрировано в Харьковской области

Общество 17:35   17.01.2023
Елена Нагорная
Более 450 тысяч переселенцев зарегистрировано в Харьковской области Фото: ХОВА

Всего в Харьковской области зарегистрированы почти 453 тысячи внутренних переселенцев, из них 371 тысяча человек такой статус получила после начала полномасштабной войны.

Об этом сообщила заместитель начальника Харьковской ОВА Вита Ковальская и рассказала, что в основном переселенцев размещают в общежитиях учебных заведений, там сейчас живут более 2 тысяч человек.

Также продолжается эвакуация населения. По данным Ковальской, с деоккупированных территорий области эвакуированы почти 25 тысяч человек, в том числе 2640 детей и 553 человека с инвалидностью.

В Харьковской области разместили более 14,2 тысячи человек, в другие регионы выехали более 10,6 тысячи жителей освобожденных территорий.

Читайте также: На Харьковщину пришли 8 фур «гуманитарки»: Синегубов сказал, кому раздадут

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

17:18
Ракетные удары по Купянщине: прокуратура показала фото последствий
17:00
Терехов: пришлось много работать, чтобы возобновить электроснабжение Харькова
16:14
Синегубов: армия рф обстреляла Купянск, разрушила автотранспортный колледж
15:56
В Харькове быстро отремонтировали водопровод на Шевченко, поврежденный взрывом
15:00
В Харькове в среду 18 января трамвай №8 временно сменит маршрут

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Более 450 тысяч переселенцев зарегистрировано в Харьковской области»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 17 января 2023 в 17:35;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего в Харьковской области зарегистрированы почти 453 тысячи внутренних переселенцев, из них 371 тысяча человек такой статус получила после начала полномасштабной войны.".