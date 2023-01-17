Более 450 тысяч переселенцев зарегистрировано в Харьковской области
Фото: ХОВА
Всего в Харьковской области зарегистрированы почти 453 тысячи внутренних переселенцев, из них 371 тысяча человек такой статус получила после начала полномасштабной войны.
Об этом сообщила заместитель начальника Харьковской ОВА Вита Ковальская и рассказала, что в основном переселенцев размещают в общежитиях учебных заведений, там сейчас живут более 2 тысяч человек.
Также продолжается эвакуация населения. По данным Ковальской, с деоккупированных территорий области эвакуированы почти 25 тысяч человек, в том числе 2640 детей и 553 человека с инвалидностью.
В Харьковской области разместили более 14,2 тысячи человек, в другие регионы выехали более 10,6 тысячи жителей освобожденных территорий.
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- • Дата публикации материала: 17 января 2023 в 17:35;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего в Харьковской области зарегистрированы почти 453 тысячи внутренних переселенцев, из них 371 тысяча человек такой статус получила после начала полномасштабной войны.".