Более 450 тысяч переселенцев зарегистрировано в Харьковской области

Всего в Харьковской области зарегистрированы почти 453 тысячи внутренних переселенцев, из них 371 тысяча человек такой статус получила после начала полномасштабной войны.

Об этом сообщила заместитель начальника Харьковской ОВА Вита Ковальская и рассказала, что в основном переселенцев размещают в общежитиях учебных заведений, там сейчас живут более 2 тысяч человек.

Также продолжается эвакуация населения. По данным Ковальской, с деоккупированных территорий области эвакуированы почти 25 тысяч человек, в том числе 2640 детей и 553 человека с инвалидностью.

В Харьковской области разместили более 14,2 тысячи человек, в другие регионы выехали более 10,6 тысячи жителей освобожденных территорий.