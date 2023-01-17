Понад 450 тисяч переселенців зареєстровано в Харківській області

Загалом у Харківській області зареєстровано майже 453 тисячі внутрішніх переселенців, з них 371 тисяча осіб такий статус отримала після початку повномасштабної війни.

Про це повідомила заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська та розповіла, що переважно переселенців розміщують у гуртожитках навчальних закладів, там зараз живуть понад 2 тисячі осіб.

Також продовжується евакуація населення. За даними Ковальської, з деокупованих територій області евакуйовано майже 25 тисяч осіб, зокрема 2640 дітей та 553 особи з інвалідністю.

У Харківській області розмістили понад 14,2 тисячі осіб, в інші регіони виїхали понад 10,6 тисячі жителів звільнених територій.