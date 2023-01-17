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Понад 450 тисяч переселенців зареєстровано в Харківській області

Суспільство 17:35   17.01.2023
Олена Нагорна
Понад 450 тисяч переселенців зареєстровано в Харківській області

Загалом у Харківській області зареєстровано майже 453 тисячі внутрішніх переселенців, з них 371 тисяча осіб такий статус отримала після початку повномасштабної війни.

Про це повідомила заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська та розповіла, що переважно переселенців розміщують у гуртожитках навчальних закладів, там зараз живуть понад 2 тисячі осіб.

Також продовжується евакуація населення. За даними Ковальської, з деокупованих територій області евакуйовано майже 25 тисяч осіб, зокрема 2640 дітей та 553 особи з інвалідністю.

У Харківській області розмістили понад 14,2 тисячі осіб, в інші регіони виїхали понад 10,6 тисячі жителів звільнених територій.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2023 в 17:35;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом у Харківській області зареєстровано майже 453 тисячі внутрішніх переселенців, з них 371 тисяча осіб такий статус отримала після початку повномасштабної війни.".