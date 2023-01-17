Понад 450 тисяч переселенців зареєстровано в Харківській області
Загалом у Харківській області зареєстровано майже 453 тисячі внутрішніх переселенців, з них 371 тисяча осіб такий статус отримала після початку повномасштабної війни.
Про це повідомила заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська та розповіла, що переважно переселенців розміщують у гуртожитках навчальних закладів, там зараз живуть понад 2 тисячі осіб.
Також продовжується евакуація населення. За даними Ковальської, з деокупованих територій області евакуйовано майже 25 тисяч осіб, зокрема 2640 дітей та 553 особи з інвалідністю.
У Харківській області розмістили понад 14,2 тисячі осіб, в інші регіони виїхали понад 10,6 тисячі жителів звільнених територій.
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Ви читали новину: «Понад 450 тисяч переселенців зареєстровано в Харківській області»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2023 в 17:35;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом у Харківській області зареєстровано майже 453 тисячі внутрішніх переселенців, з них 371 тисяча осіб такий статус отримала після початку повномасштабної війни.".