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В Харькове строят дом-бункер. Если опыт удастся, хотят запустить производство

Общество 09:49   17.01.2023
Оксана Горун
В Харькове строят дом-бункер. Если опыт удастся, хотят запустить производство Фото: facebook СХОВ

Три друга-предпринимателя в Харькове решили создать безопасное жилье под землей. Сейчас бункер уже на стадии сваривания металлических конструкций.

О своем творении в сюжете ТСН для нацмарафона рассказал харьковчанин Александр Чирва. Он сам в первые дни полномасштабной войны укрывался с женой и ребенком в погребе, и понял, что это укрытие никого не защитит.

Александр Чирва создает дом-бункер
Фото: facebook Александра Чирвы

«Мы поняли, что он (погреб — Ред.) не способен защитить нас – там один выход, нет вентиляции, нет ничего. Все обсуждали с начала войны, что когда она закончится, все построят какие-то защищенные подвалы», — поделился Чирва.

Он отправил семью во Львов, а сам с двумя друзьями решил не дожидаться завершения войны, а начать строить собственный бункер уже сейчас — чтобы родные могли вернуться. У предпринимателей — свое производство металлоконструкций. Из них и начали разрабатывать укрытие.

В Харькове строят дом-бункер под землей 3
Фото: facebook СХОВ

При проектировании опирались на государственные нормы. Так что дом-бункер планируют разместить на глубине три метра под землей и укрепить сверху 300-миллиметровой железобетонной плитой.

Внутренняя планировка предполагаем коридор площадью 3 кв. м, который дает доступ в техническое помещение 1,5 кв. м.

В Харькове строят дом-бункер под землей 7
Фото: facebook СХОВ

Также есть санузел 2 кв. м, кухня 5 кв. метров и спальня.

В Харькове строят дом-бункер под землей 5
Фото: facebook СХОВ

Все это сооружение рассчитано на комфортное пребывание четырех человек.

В Харькове строят дом-бункер под землей 8
Фото: facebook СХОВ

Разработчики предусмотрели резервуар с водой, генератор, вентиляцию, канализацию и два выхода на случай прямого попадания.

В Харькове строят дом-бункер под землей
Фото: facebook СХОВ

Если первый проект будет успешным, в дальнейшем предприниматели хотят запустить серийное производство бункеров. По расчетам разработчиков, такое жилье обойдется более чем в 2 млн гривен.

В Харькове строят дом-бункер под землей 4
Фото: facebook СХОВ
В Харькове строят дом-бункер под землей 2
Фото: facebook СХОВ
Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 января 2023 в 09:49;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три друга-предпринимателя в Харькове решили создать безопасное жилье под землей. Сейчас бункер уже на стадии сваривания металлических конструкций".