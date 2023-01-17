В Харькове строят дом-бункер. Если опыт удастся, хотят запустить производство
Три друга-предпринимателя в Харькове решили создать безопасное жилье под землей. Сейчас бункер уже на стадии сваривания металлических конструкций.
О своем творении в сюжете ТСН для нацмарафона рассказал харьковчанин Александр Чирва. Он сам в первые дни полномасштабной войны укрывался с женой и ребенком в погребе, и понял, что это укрытие никого не защитит.
«Мы поняли, что он (погреб — Ред.) не способен защитить нас – там один выход, нет вентиляции, нет ничего. Все обсуждали с начала войны, что когда она закончится, все построят какие-то защищенные подвалы», — поделился Чирва.
Он отправил семью во Львов, а сам с двумя друзьями решил не дожидаться завершения войны, а начать строить собственный бункер уже сейчас — чтобы родные могли вернуться. У предпринимателей — свое производство металлоконструкций. Из них и начали разрабатывать укрытие.
При проектировании опирались на государственные нормы. Так что дом-бункер планируют разместить на глубине три метра под землей и укрепить сверху 300-миллиметровой железобетонной плитой.
Внутренняя планировка предполагаем коридор площадью 3 кв. м, который дает доступ в техническое помещение 1,5 кв. м.
Также есть санузел 2 кв. м, кухня 5 кв. метров и спальня.
Все это сооружение рассчитано на комфортное пребывание четырех человек.
Разработчики предусмотрели резервуар с водой, генератор, вентиляцию, канализацию и два выхода на случай прямого попадания.
Если первый проект будет успешным, в дальнейшем предприниматели хотят запустить серийное производство бункеров. По расчетам разработчиков, такое жилье обойдется более чем в 2 млн гривен.
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- • Дата публикации материала: 17 января 2023 в 09:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три друга-предпринимателя в Харькове решили создать безопасное жилье под землей. Сейчас бункер уже на стадии сваривания металлических конструкций".