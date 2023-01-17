У Харкові зводять будинок-бункер. Якщо досвід вдасться, запустять виробництво

Троє друзів-підприємців у Харкові вирішили створити безпечне житло під землею. Наразі бункер вже на стадії зварювання металевих конструкцій.

Про свій витвір у сюжеті ТСН для нацмарафону розповів харків’янин Олександр Чирва. Він сам у перші дні повномасштабної війни ховався з дружиною та дитиною в льоху, і зрозумів, що це укриття нікого не захистить.

“Ми зрозуміли, що він (льох – Ред.) не здатний захистити нас – там один вихід, немає вентиляції, немає нічого. Усі обговорювали з початку війни, що коли вона закінчиться, всі збудують якісь захищені підвали”, – поділився Чирва.

Він відправив родину до Львова, а сам із двома друзями вирішив не чекати на завершення війни, а почати будувати власний бункер уже зараз – щоб рідні могли повернутися. У підприємців – своє виробництво металоконструкцій. Із них і почали розробляти укриття.

Під час проєктування спиралися на державні норми. Тож будинок-бункер планують розмістити на глибині три метри під землею та зміцнити зверху 300-міліметровою залізобетонною плитою.

Внутрішнє планування передбачає коридор площею 3 кв. м, який дає доступ до технічного приміщення 1,5 кв. м.

Також є санвузол 2 кв. м, кухня 5 кв. метрів та спальня.

Вся ця споруда розрахована на комфортне перебування чотирьох осіб.

Розробники передбачили резервуар з водою, генератор, вентиляцію, каналізацію та два виходи на випадок прямого влучення.

Якщо перший проєкт буде успішним, надалі підприємці хочуть запустити серійне виробництво бункерів. За розрахунками розробників, таке житло коштуватиме більш ніж 2 млн гривень.