На вимогу часу. У Харкові виготовляють комфортні підземні бункери
Укриття від ракет, які розробили та виробляють у Харкові, схожі на квартири, мають вентиляційну систему та два виходи.
Де б ще могли вигадати комфортні бункери, як не в Харкові? Слобожанські підприємці повним ходом просувають проект «Схов» – комфортні та дуже симпатичні підземні бомбосховища.
«Презентуємо наш новий проект – Схов! Укриття – це підземний металевий бункер з повним обладнанням для комфортного життя, як удома, з можливістю довгострокового автономного проживання», – презентував бункер один із засновників бренду Олександр Чирва.
В основі сховища є надійна металева конструкція, що забезпечує високу технологічність укриття. Сталевий корпус має розміри 7500х2700х3200 мм.
У бункера є два виходи, один із них, резервний, знаходиться над спальнею. У СХОВі – ванна кімната, кухня та спальня для трьох. Бункер при встановленні приєднують до мереж водопостачання, каналізації, електрики.
Металева конструкція має антикорозійне покриття, утеплене мінеральною ватою.
Є у бункері вентиляційна система. Припливна витяжна система забезпечує циркуляцію свіжого повітря та його сушіння. Енергозберігаюча вентиляція з нагрівачем повітря підтримує комфортну температуру в приміщенні та споживає мінімальну кількість енергії.
Компактний санвузол має все потрібне. А наявність резервуарів із водою дозволяє не залежати від загальної мережі водопостачання.
Бункер виготовляють на спеціальній фабриці. Там комплектують укриття та тестують системи життєзабезпечення. Потім Схов відправляють клієнту і монтують під землею.
Для простоти транспортування СХОВ складається з двох модулів, це основне приміщення та одномаршеві сходи. Модулі з’єднуються між собою у процесі монтажу укриття. Залежно від рівня поглиблення бункера довжина сходів може змінюватися.
Придбати бункер можна за 2,45 млн гривень.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2023 в 15:32;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Укриття від ракет, які розробили та виробляють у Харкові, схожі на квартири, мають вентиляційну систему та два виходи.".