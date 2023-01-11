На вимогу часу. У Харкові виготовляють комфортні підземні бункери

Укриття від ракет, які розробили та виробляють у Харкові, схожі на квартири, мають вентиляційну систему та два виходи.

Де б ще могли вигадати комфортні бункери, як не в Харкові? Слобожанські підприємці повним ходом просувають проект «Схов» – комфортні та дуже симпатичні підземні бомбосховища.

«Презентуємо наш новий проект – Схов! Укриття – це підземний металевий бункер з повним обладнанням для комфортного життя, як удома, з можливістю довгострокового автономного проживання», – презентував бункер один із засновників бренду Олександр Чирва.

В основі сховища є надійна металева конструкція, що забезпечує високу технологічність укриття. Сталевий корпус має розміри 7500х2700х3200 мм.

У бункера є два виходи, один із них, резервний, знаходиться над спальнею. У СХОВі – ванна кімната, кухня та спальня для трьох. Бункер при встановленні приєднують до мереж водопостачання, каналізації, електрики.

Металева конструкція має антикорозійне покриття, утеплене мінеральною ватою.

Є у бункері вентиляційна система. Припливна витяжна система забезпечує циркуляцію свіжого повітря та його сушіння. Енергозберігаюча вентиляція з нагрівачем повітря підтримує комфортну температуру в приміщенні та споживає мінімальну кількість енергії.

Компактний санвузол має все потрібне. А наявність резервуарів із водою дозволяє не залежати від загальної мережі водопостачання.



Бункер виготовляють на спеціальній фабриці. Там комплектують укриття та тестують системи життєзабезпечення. Потім Схов відправляють клієнту і монтують під землею.



Для простоти транспортування СХОВ складається з двох модулів, це основне приміщення та одномаршеві сходи. Модулі з’єднуються між собою у процесі монтажу укриття. Залежно від рівня поглиблення бункера довжина сходів може змінюватися.

Придбати бункер можна за 2,45 млн гривень.