С водой и светом. В Харькове производят комфортные подземные бункеры
Укрытия от ракет, которые разработали и производят в Харькове, похожи на квартиры, имеют вентиляционную систему и два выхода.
Где еще могли придумать комфортные бункеры, как не в Харькове? Слобожанские предприниматели полным ходом продвигают проект «Схов» – комфортные и весьма симпатичные подземные бомбоубежища.
«Презентуем наш новый проект – СХОВ! Укрытие – это подземный металлический бункер с полным оснащением для комфортной жизни, как дома, с возможностью долгострочного автономного проживания», — презентовал бункер один из основателей бренда Александр Чирва.
В основе хранилища есть надежная металлическая конструкция, обеспечивающая высокую технологичность укрытия. Стальной корпус имеет размеры 7500х2700х3200 мм.
У бункера есть два выхода, один из них, резервный, находится над спальней. В СХОВе — ванная комната, кухня и спальня для троих. Бункер при установке подсоединяют к сетям водоснабжения, канализации, электричества.
Металлическая конструкция имеет антикоррозионное покрытие, утепленное минеральной ватой.
Имеется в бункере вентиляционная система. Приточная вытяжная система обеспечивает циркуляцию свежего воздуха и его сушки. Энергосберегающая вентиляция с нагревателем воздуха поддерживает комфортную температуру в помещении и потребляет минимальное количество энергии.
Компактный санузел имеет все необходимое. А наличие резервуаров с водой позволяет не зависеть от общей сети водоснабжения.
Бункер изготовляют на специальной фабрике. Там комплектуют бункер и тестируют системы жизнеобеспечения. Затем СХОВ отправляют клиенту и монтируют под землей.
Для простоты транспортировки СХОВ состоит из двух модулей, это основное помещение и одномаршевая лестница. Модули соединяются между собой в процессе монтажа укрытия. В зависимости от степени углубления бункера длина лестницы может изменяться.
Приобрести бункер можно за 2450000 гривен.
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- • Дата публикации материала: 11 января 2023 в 15:32;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Укрытия от ракет, которые разработали и производят в Харькове, похожи на квартиры, имеют вентиляционную систему и два выхода.".