Злостного «закладчика» поймали на Салтовке: изъяты сотни наркосвертков (фото)
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
Полицейские задержали 31-летнего харьковчанина, который делал наркотические «закладки» на Салтовке. При себе у мужчины было 202 свертка с психотропным веществом. А дома у него правоохранители нашли еще 272 свертка с кристаллическим веществом.
Всего у харьковчанина изъяли 581 сверток, что по ценам «черного рынка» составляет около 250 тысяч гривен, рассказали в облуправлении Нацполиции.
Следователи задокументировали 107 эпизодов распространения задержанным наркотических веществ и психотропов.
«Закладчику» сообщили о подозрении и избрали ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 17 января 2023 в 19:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские задержали 31-летнего харьковчанина, который делал наркотические «закладки» на Салтовке. При себе у мужчины было 202 свертка с психотропным веществом. А дома у него правоохранители нашли еще 272 свертка с кристаллическим веществом.".