Злостного «закладчика» поймали на Салтовке: изъяты сотни наркосвертков (фото)

Полицейские задержали 31-летнего харьковчанина, который делал наркотические «закладки» на Салтовке. При себе у мужчины было 202 свертка с психотропным веществом. А дома у него правоохранители нашли еще 272 свертка с кристаллическим веществом.

Всего у харьковчанина изъяли 581 сверток, что по ценам «черного рынка» составляет около 250 тысяч гривен, рассказали в облуправлении Нацполиции.

Следователи задокументировали 107 эпизодов распространения задержанным наркотических веществ и психотропов.

«Закладчику» сообщили о подозрении и избрали ему меру пресечения в виде содержания под стражей.



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области