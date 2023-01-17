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Злостного «закладчика» поймали на Салтовке: изъяты сотни наркосвертков (фото)

Происшествия 19:24   17.01.2023
Елена Нагорная
Злостного «закладчика» поймали на Салтовке: изъяты сотни наркосвертков (фото) Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Полицейские задержали 31-летнего харьковчанина, который делал наркотические «закладки» на Салтовке. При себе у мужчины было 202 свертка с психотропным веществом. А дома у него правоохранители нашли еще 272 свертка с кристаллическим веществом.

Всего у харьковчанина изъяли 581 сверток, что по ценам «черного рынка» составляет около 250 тысяч гривен, рассказали в облуправлении Нацполиции.

Следователи задокументировали 107 эпизодов распространения задержанным наркотических веществ и психотропов.

«Закладчику» сообщили о подозрении и избрали ему меру пресечения в виде содержания под стражей.


Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 января 2023 в 19:24;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские задержали 31-летнего харьковчанина, который делал наркотические «закладки» на Салтовке. При себе у мужчины было 202 свертка с психотропным веществом. А дома у него правоохранители нашли еще 272 свертка с кристаллическим веществом.".