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Злісного “закладника” спіймали на Салтівці: вилучено 600 наркозгортків (фото)

Події 19:24   17.01.2023
Елена Нагорная
Злісного “закладника” спіймали на Салтівці: вилучено 600 наркозгортків (фото)

Поліцейські затримали 31-річного харків’янина, який робив наркотичні “закладки” на Салтівці. При собі у чоловіка було 202 пакунки з психотропною речовиною. А вдома в нього правоохоронці знайшли ще 272 пакунки з кристалічною речовиною.

Загалом у харків’янина вилучили 581 пакунок, що за цінами “чорного ринку” становить близько 250 тисяч гривень, розповіли в облуправлінні Нацполіції.

Слідчі задокументували 107 епізодів розповсюдження затриманим наркотичних речовин та психотропів.

“Закладнику” повідомили про підозру та обрали йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.


Фото: ГУ Нацполіції в Харківській області

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2023 в 19:24;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські затримали 31-річного харків’янина, який робив наркотичні “закладки” на Салтівці. При собі у чоловіка було 202 пакунки з психотропною речовиною. А вдома в нього правоохоронці знайшли ще 272 пакунки з кристалічною речовиною.".