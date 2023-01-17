Злісного “закладника” спіймали на Салтівці: вилучено 600 наркозгортків (фото)
Поліцейські затримали 31-річного харків’янина, який робив наркотичні “закладки” на Салтівці. При собі у чоловіка було 202 пакунки з психотропною речовиною. А вдома в нього правоохоронці знайшли ще 272 пакунки з кристалічною речовиною.
Загалом у харків’янина вилучили 581 пакунок, що за цінами “чорного ринку” становить близько 250 тисяч гривень, розповіли в облуправлінні Нацполіції.
Слідчі задокументували 107 епізодів розповсюдження затриманим наркотичних речовин та психотропів.
“Закладнику” повідомили про підозру та обрали йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Фото: ГУ Нацполіції в Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2023 в 19:24;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські затримали 31-річного харків’янина, який робив наркотичні “закладки” на Салтівці. При собі у чоловіка було 202 пакунки з психотропною речовиною. А вдома в нього правоохоронці знайшли ще 272 пакунки з кристалічною речовиною.".