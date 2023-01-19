В поле «тыловой» громады на Харьковщине нашли остатки ракеты С-300

В относительно спокойных громадах на Харьковщине, которые не были в оккупации и не подвергаются постоянным обстрелам, также находят взрывоопасные предметы.

Так, на территории условно «тыловой» Коломакской громады обнаружили остатки ракеты С-300.

«17 января специалисты Богодуховского РУ ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области совместно с работниками полиции провели выезд на идентификацию взрывоопасных предметов на территории Коломакского поселкового совета Богодуховского района Харьковской области. На открытой местности расчетом саперов части гуманитарного разминирования МЦГРШР ГСЧС Украины были изъяты части ракеты С-300», — сообщила пресс-служба богодуховской ГСЧС.

Спасатели напоминают жителям Харьковской области, что опасность может быть в любой точке региона. Если вы обнаружили опасный предмет, его нельзя трогать, а также — рядом разговаривать по мобильному телефону. Необходимо отойти подальше и только потом связаться со спасателями или полицией по номерам «101» или «102».