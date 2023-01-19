У полі “тилової” громади на Харківщині знайшли залишки ракети С-300
У відносно спокійних громадах на Харківщині, які не були в окупації та не зазнають постійних обстрілів, також знаходять вибухонебезпечні предмети.
Так, на території умовно “тилової” Коломакської громади виявили залишки ракети С-300.
“17 січня фахівці Богодухівського РУ ГУ ДСНС України у Харківській області спільно із працівниками поліції здійснили виїзд на ідентифікацію вибухонебезпечних предметів на території Коломацької селищної ради Богодухівського району Харківської області. На відкритій місцевості розрахунком саперів частини гуманітарного розмінування МЦГРШР ДСНС України було вилучено частини ракети С-300”, – повідомила пресслужба богодухівської ДСНС.
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Рятувальники нагадують мешканцям Харківської області, що небезпека може бути у будь-якій точці регіону. Якщо ви виявили небезпечний предмет, його не можна чіпати, а також поруч розмовляти по мобільному телефону. Необхідно відійти якнайдалі та тільки потім зв’язатися з рятувальниками або поліцією за номерами “101” або “102”.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2023 в 08:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У відносно спокійних громадах на Харківщині, які не були в окупації та не зазнають постійних обстрілів, також знаходять вибухонебезпечні предмети".