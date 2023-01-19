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У полі “тилової” громади на Харківщині знайшли залишки ракети С-300

Події 08:17   19.01.2023
Оксана Горун
У полі “тилової” громади на Харківщині знайшли залишки ракети С-300

У відносно спокійних громадах на Харківщині, які не були в окупації та не зазнають постійних обстрілів, також знаходять вибухонебезпечні предмети.

Так, на території умовно “тилової” Коломакської громади виявили залишки ракети С-300.

“17 січня фахівці Богодухівського РУ ГУ ДСНС України у Харківській області спільно із працівниками поліції здійснили виїзд на ідентифікацію вибухонебезпечних предметів на території Коломацької селищної ради Богодухівського району Харківської області. На відкритій місцевості розрахунком саперів частини гуманітарного розмінування МЦГРШР ДСНС України було вилучено частини ракети С-300”, – повідомила пресслужба богодухівської ДСНС.

У полі на Харківщині виявили залишки ракети С-300

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    • Рятувальники нагадують мешканцям Харківської області, що небезпека може бути у будь-якій точці регіону. Якщо ви виявили небезпечний предмет, його не можна чіпати, а також поруч розмовляти по мобільному телефону. Необхідно відійти якнайдалі та тільки потім зв’язатися з рятувальниками або поліцією за номерами “101” або “102”.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2023 в 08:17;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У відносно спокійних громадах на Харківщині, які не були в окупації та не зазнають постійних обстрілів, також знаходять вибухонебезпечні предмети".