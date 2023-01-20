Синегубов рассказал, куда пойдут 17 фур гуманитарки от ООН на Харьковщине

В Харьковскую область поступило 17 фур международной помощи от ООН, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

На этой неделе областной гуманитарный штаб Харьковщины получил 17 фур международной помощи ООН. Часть из них уже распределена на деоккупированные территории.

«Матрасы, постельное белье, солнечные лампы, набор посуды, средства гигиены и другие бытовые вещи – все это получат жители громад, где сейчас самая сложная гуманитарная ситуация. Благодарен ООН и всем международным организациям за помощь Харьковщине. Ваше внимание и поддержка – бесценна. Мы объединены ради Победы!» — сказал Олег Синегубов.