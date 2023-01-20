Синєгубов розповів, куди підуть 17 фур гуманітарки від ООН на Харківщині
До Харківської області надійшло 17 фур міжнародної допомоги від ООН, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Цього тижня обласний гуманітарний штаб Харківщини отримав 17 фур міжнародної допомоги від ООН. Частина з неї вже розподілена на деокуповані території.
«Матраци, постільна білизна, сонячні лампи, набір посуду, засоби гігієни та інші побутові речі – усе це отримають жителі громад, де зараз найскладніша гуманітарна ситуація. Вдячний ООН та усім міжнародним організаціям за допомогу Харківщині. Ваша увага й підтримка – неоціненна. Ми об’єднані заради Перемоги!», — сказав Олег Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2023 в 16:32;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До Харківської області надійшло 17 фур міжнародної допомоги від ООН, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".