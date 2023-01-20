В Волчанске бойцы ГСЧС тушили пожар из-за попадания вражеского снаряда
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Один пожар, вызванный вражескими обстрелами, произошел в Харьковской области за сутки, сообщают в облуправлении ГСЧС. Горело в городе Волчанск.
Спасатели выехали на место в 7:40 19 января — российский снаряд попал в гараж и хозяйственную постройку и поджег их.
На момент прибытия бойцов ГСЧС площадь пожара составляла 150 квадратных метров. Уже в 8:20 огонь удалось ликвидировать. Пострадавших нет.
Также спасатели 17 раз выезжали на проверку территорий, которые только что обстрелял враг. В поселке Двуречная, городах Волчанск и Купянск были повреждены жилые дома и стекла в окнах. Пожаров не зафиксировано. Пострадавших нет.
Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 72 взрывоопасных предмета.
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- • Дата публикации материала: 20 января 2023 в 08:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один пожар, вызванный вражескими обстрелами, произошел в Харьковской области за сутки, сообщают в облуправлении ГСЧС. Горело в городе Волчанск.".