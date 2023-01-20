Live
  • Пятница 20.01.2023
    • Харьков
  •   +3°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.52
    • 🟢

В Волчанске бойцы ГСЧС тушили пожар из-за попадания вражеского снаряда

Происшествия 08:24   20.01.2023
Елена Нагорная
В Волчанске бойцы ГСЧС тушили пожар из-за попадания вражеского снаряда Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Один пожар, вызванный вражескими обстрелами, произошел в Харьковской области за сутки, сообщают в облуправлении ГСЧС. Горело в городе Волчанск.

Спасатели выехали на место в 7:40 19 января — российский снаряд попал в гараж и хозяйственную постройку и поджег их.

На момент прибытия бойцов ГСЧС площадь пожара составляла 150 квадратных метров. Уже в 8:20 огонь удалось ликвидировать. Пострадавших нет.

Также спасатели 17 раз выезжали на проверку территорий, которые только что обстрелял враг. В поселке Двуречная, городах Волчанск и Купянск были повреждены жилые дома и стекла в окнах. Пожаров не зафиксировано. Пострадавших нет.

Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 72 взрывоопасных предмета.

Читайте также: Районы 19 населенных пунктов Харьковщины обстрелял враг за сутки — Генштаб

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

08:38
Под Харьковом внедорожник врезался в бетонный блок на дороге и загорелся
08:10
Пять пьяных водителей и кража из супермаркета: сводка Нацполиции Харьковщины
07:52
Районы 19 населенных пунктов Харьковщины обстрелял враг за сутки — Генштаб
22:14
«Событие для украинской документалистики»: фильм харьковчанина покажут в США
21:38
Армия РФ может попробовать наступать на запад от Харькова — польский генерал

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Волчанске бойцы ГСЧС тушили пожар из-за попадания вражеского снаряда»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 20 января 2023 в 08:24;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один пожар, вызванный вражескими обстрелами, произошел в Харьковской области за сутки, сообщают в облуправлении ГСЧС. Горело в городе Волчанск.".