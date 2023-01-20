В Волчанске бойцы ГСЧС тушили пожар из-за попадания вражеского снаряда

Один пожар, вызванный вражескими обстрелами, произошел в Харьковской области за сутки, сообщают в облуправлении ГСЧС. Горело в городе Волчанск.

Спасатели выехали на место в 7:40 19 января — российский снаряд попал в гараж и хозяйственную постройку и поджег их.

На момент прибытия бойцов ГСЧС площадь пожара составляла 150 квадратных метров. Уже в 8:20 огонь удалось ликвидировать. Пострадавших нет.

Также спасатели 17 раз выезжали на проверку территорий, которые только что обстрелял враг. В поселке Двуречная, городах Волчанск и Купянск были повреждены жилые дома и стекла в окнах. Пожаров не зафиксировано. Пострадавших нет.

Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 72 взрывоопасных предмета.