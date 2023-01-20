У Вовчанську бійці ДСНС гасили пожежу через влучання ворожого снаряда

Одна пожежа, викликана ворожими обстрілами, сталася у Харківській області за добу, повідомляють в облуправлінні ДСНС. Горіло у місті Вовчанськ.

Рятувальники виїхали на місце о 7:40 19 січня – російський снаряд влучив у гараж та господарську споруду та підпалив їх.

На момент прибуття бійців ДСНС площа пожежі складала 150 квадратних метрів. Вже о 8:20 вогонь вдалося ліквідувати. Постраждалих немає.

Також рятувальники 17 разів виїжджали на перевірку територій, які щойно обстріляв ворог. У селищі Дворічна, містах Вовчанськ та Куп’янськ було пошкоджено житлові будинки та стекла у вікнах. Пожеж не зафіксовано. Постраждалих немає.

Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 72 вибухонебезпечні предмети.