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У Вовчанську бійці ДСНС гасили пожежу через влучання ворожого снаряда

Події 08:24   20.01.2023
Олена Нагорна
У Вовчанську бійці ДСНС гасили пожежу через влучання ворожого снаряда

Одна пожежа, викликана ворожими обстрілами, сталася у Харківській області за добу, повідомляють в облуправлінні ДСНС. Горіло у місті Вовчанськ.

Рятувальники виїхали на місце о 7:40 19 січня – російський снаряд влучив у гараж та господарську споруду та підпалив їх.

На момент прибуття бійців ДСНС площа пожежі складала 150 квадратних метрів. Вже о 8:20 вогонь вдалося ліквідувати. Постраждалих немає.

Також рятувальники 17 разів виїжджали на перевірку територій, які щойно обстріляв ворог. У селищі Дворічна, містах Вовчанськ та Куп’янськ було пошкоджено житлові будинки та стекла у вікнах. Пожеж не зафіксовано. Постраждалих немає.

Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 72 вибухонебезпечні предмети.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2023 в 08:24;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одна пожежа, викликана ворожими обстрілами, сталася у Харківській області за добу, повідомляють в облуправлінні ДСНС. Горіло у місті Вовчанськ.".