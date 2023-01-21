На Харьковщине прохожий спас жизнь мужчине, который впал в кому на улице
В районе Первомайского на Харьковщине гражданин не стал равнодушно проходить мимо человека, который лежал без сознания.
О спасении жителя области сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
«Кома невыясненной этиологии стала причиной клинической смерти 80-летнего жителя Первомайского района Харьковщины. Прохожий заметил на улице мужчину без сознания и сразу позвонил по телефону на «103». Благодаря оперативной и высокопрофессиональной работе прибывшей на место бригады ЭМД 1404 в составе фельдшера Инны Довбыш, медсестры Инны Доценко и водителя Дмитрия Скрипай, жизнь мужчины была спасена», — сообщили в Центре.
После восстановления сердечно-легочной деятельности пациента доставили в больницу. А прохожего медики поблагодарили — «за ответственную жизненную позицию».
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Ранее мы сообщали, что в Харькове прохожий делал упавшему без сознания на улице непрямой массаж сердца до приезда «скорой». И тем спас ему жизнь.
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- • Дата публикации материала: 21 января 2023 в 07:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В районе Первомайского на Харьковщине гражданин не стал равнодушно проходить мимо человека, который лежал без сознания".