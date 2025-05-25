Команда Харьковской «скорой» победила на чемпионате Украины

Харьковские медики обошли 26 команд на чемпионате по экстренной помощи, сообщает ХОВА.

11-й чемпионат бригад экстренной медицинской помощи со всей страны «Карпатское медицинское ралли – 2025» прошел в Яремче Ивано-Франковской области. В нем участвовали 26 команд, среди них команды «экстренки» из Польши и Литвы.

В течение двух дней команды соревновались в 11 конкурсах. В каждой задаче были учтены вызовы полномасштабного вторжения, с которыми ежедневно сталкиваются работники «скорой» при спасении пострадавших – минно-взрывные травмы, обломочные ранения, поражение взрывчаткой и химическим оружием.

Первое место заняла команда Харьковской экстренки. Второе – команда из Винницкой области, а «бронзу» получила команда Одесской области.

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