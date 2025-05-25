Команда Харьковской «скорой» победила на чемпионате Украины
Фото: ХОВА
Харьковские медики обошли 26 команд на чемпионате по экстренной помощи, сообщает ХОВА.
11-й чемпионат бригад экстренной медицинской помощи со всей страны «Карпатское медицинское ралли – 2025» прошел в Яремче Ивано-Франковской области. В нем участвовали 26 команд, среди них команды «экстренки» из Польши и Литвы.
В течение двух дней команды соревновались в 11 конкурсах. В каждой задаче были учтены вызовы полномасштабного вторжения, с которыми ежедневно сталкиваются работники «скорой» при спасении пострадавших – минно-взрывные травмы, обломочные ранения, поражение взрывчаткой и химическим оружием.
Первое место заняла команда Харьковской экстренки. Второе – команда из Винницкой области, а «бронзу» получила команда Одесской области.
Читайте также: Опасную погоду прогнозируют завтра на Харьковщине
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: всеукраинские соревнования, КНП ХОР «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф», победа, Харьков, чемпионат Украины, экстренная медицина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Команда Харьковской «скорой» победила на чемпионате Украины»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 мая 2025 в 19:23;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские медики обошли 26 команд на чемпионате по экстренной помощи, сообщает ХОВА.".