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На Харківщині перехожий урятував життя чоловікові, який впав у кому на вулиці

Суспільство 07:46   21.01.2023
Оксана Горун
На Харківщині перехожий урятував життя чоловікові, який впав у кому на вулиці

У районі Первомайського на Харківщині громадянин не став байдуже проходити повз людину, яка лежала непритомна.

Про порятунок мешканця області повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

“Кома нез’ясованої етіології стала причиною клінічної смерті 80-річного жителя Первомайського району Харківщини. Перехожий помітив на вулиці чоловіка без свідомості та одразу зателефонував на “103”. Завдяки оперативній та високопрофесійній роботі бригади ЕМД 1404, яка прибула на місце, у складі фельдшера Інни Довбиш, медсестри Інни Доценко та водія Дмитра Скрипай, життя чоловіка було врятовано”, – повідомили в Центрі.

Після відновлення серцево-легеневої діяльності пацієнта доправили до лікарні. А перехожому медики подякували – “за відповідальну життєву позицію”.

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    • Раніше ми повідомляли, що в Харкові перехожий робив непритомному на вулиці непрямий масаж серця до приїзду “швидкої”. І тим спас йому життя.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2023 в 07:46;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У районі Первомайського на Харківщині громадянин не став байдуже проходити повз людину, яка лежала непритомна".