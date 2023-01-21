На Харківщині перехожий урятував життя чоловікові, який впав у кому на вулиці

У районі Первомайського на Харківщині громадянин не став байдуже проходити повз людину, яка лежала непритомна.

Про порятунок мешканця області повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

“Кома нез’ясованої етіології стала причиною клінічної смерті 80-річного жителя Первомайського району Харківщини. Перехожий помітив на вулиці чоловіка без свідомості та одразу зателефонував на “103”. Завдяки оперативній та високопрофесійній роботі бригади ЕМД 1404, яка прибула на місце, у складі фельдшера Інни Довбиш, медсестри Інни Доценко та водія Дмитра Скрипай, життя чоловіка було врятовано”, – повідомили в Центрі.

Після відновлення серцево-легеневої діяльності пацієнта доправили до лікарні. А перехожому медики подякували – “за відповідальну життєву позицію”.

Раніше ми повідомляли, що в Харкові перехожий робив непритомному на вулиці непрямий масаж серця до приїзду “швидкої”. І тим спас йому життя.