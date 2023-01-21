На Харківщині перехожий урятував життя чоловікові, який впав у кому на вулиці
У районі Первомайського на Харківщині громадянин не став байдуже проходити повз людину, яка лежала непритомна.
Про порятунок мешканця області повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
“Кома нез’ясованої етіології стала причиною клінічної смерті 80-річного жителя Первомайського району Харківщини. Перехожий помітив на вулиці чоловіка без свідомості та одразу зателефонував на “103”. Завдяки оперативній та високопрофесійній роботі бригади ЕМД 1404, яка прибула на місце, у складі фельдшера Інни Довбиш, медсестри Інни Доценко та водія Дмитра Скрипай, життя чоловіка було врятовано”, – повідомили в Центрі.
Після відновлення серцево-легеневої діяльності пацієнта доправили до лікарні. А перехожому медики подякували – “за відповідальну життєву позицію”.
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Раніше ми повідомляли, що в Харкові перехожий робив непритомному на вулиці непрямий масаж серця до приїзду “швидкої”. І тим спас йому життя.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2023 в 07:46;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У районі Первомайського на Харківщині громадянин не став байдуже проходити повз людину, яка лежала непритомна".