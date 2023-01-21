С момента деоккупации население Изюма выросло в четыре раза — Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона рассказал, как возвращают жизнь на деоккупированные территории области.

«Если мы говорим об Изюме, то к моменту деоккупации город насчитывал около 5000 жителей. На сегодняшний день, по нашим подсчетам, там уже проживает около 20 тысяч человек. Люди возвращаются на деоккупированные территории. И для нас главная задача – провести разминирование основных направлений, основных путей, потому что Харьковская область является сейчас одной из самых засоренных на предмет взрывоопасных предметов», — сказал Синегубов.

Он сообщил, что постепенно на освобожденных территориях восстанавливают работу медицинской сферы. Так, в Изюме уже заработала местная больница. Здание серьезно пострадало от обстрелов, но первичную помощь люди там уже могут получить.

«Она в полуразрушенном виде, конечно. Но там есть электроснабжение, водоснабжение. То есть первая необходимая помощь, так сказать первичного звена там уже может проводиться. Сейчас работаем над тем, чтобы восстановить оперблок. Он там работает в очень ограниченном виде», — отметил Синегубов.

При этом он заявил, что больницу в Балаклее восстановили полностью и «функционирование больницы даже лучше, чем она была до полномасштабного вторжения». Почти все врачи, которые работали в Балаклее до начала полномасштабного вторжения, вернулись.

А вот в Купянске, который находится под постоянными обстрелами, с медицинскими кадрами — беда. Из 600 сотрудников местной больницы, сейчас работают только 100.