Live
  • Суббота 21.01.2023
    • Харьков
  •   +1°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.52
    • 🟢

Уничтожает мины на скорости 9 км/час: на Харьковщине работает «Bozena» (видео)

Общество 15:34   21.01.2023
Оксана Горун
Уничтожает мины на скорости 9 км/час: на Харьковщине работает «Bozena» (видео) Фото: кадр из видео

Командование Сил поддержки ВСУ показало, как уничтожает мины техника, благодаря которой смогли вернуть электричество в 8,5 тысячи домов.

«К разминированию деоккупированных территорий Харьковской области совместно с группами разминирования ВС Украины привлечен расчет дистанционно-управляемой системы разминирования «Bozena-5″ одной из воинских частей Командования Сил поддержки Вооруженных Сил Украины», — отметили на странице Командования Сил поддержки ВСУ в facebook.

По информации военных, именно благодаря этой технике (и самоотверженным энергетикам, конечно) в течение трех недель смогли восстановить электроснабжение более 8,5 тысячи потребителей.  «Bozena» расчищала подступы к поврежденным электросетям, которые питают Циркуны, Черкасские Тишки, Русские Тишки, Борщевую, Слобожанское и Липцы.

Читайте также: Харьковщина получит из Дании дрон, сканирующий поля на предмет мин

«Bozena-5» – это дистанционно управляемая система разминирования словакского производства. Управлять техникой можно с расстояния до 5000 метров. Она предназначена для разминирования участков, загрязненных взрывоопасными предметами с содержанием взрывчатых веществ, эквивалентных 9 кг тротила со скоростью до 9 км/ч.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

08:17
В поле «тыловой» громады на Харьковщине нашли остатки ракеты С-300
11:06
Катастрофа вертолета министра Монастырского: спикер ВС ВСУ прокомментировал ЧП
19:03
2 месяца охоты. Полиция Харькова поймала торговца оружием с арсеналом
21:24
«Смотри, куда идешь»: ТНМК выпустил клип о том, как уберечься от мин (видео)
11:46
На Харьковщине утилизировали российские книжки и заработали 2100 грн для ВСУ

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Уничтожает мины на скорости 9 км/час: на Харьковщине работает «Bozena» (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 21 января 2023 в 15:34;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командование Сил поддержки ВСУ показало, как уничтожает мины техника, благодаря которой смогли вернуть электричество в 8,5 тысячи домов".