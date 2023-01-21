Уничтожает мины на скорости 9 км/час: на Харьковщине работает «Bozena» (видео)

Командование Сил поддержки ВСУ показало, как уничтожает мины техника, благодаря которой смогли вернуть электричество в 8,5 тысячи домов.

«К разминированию деоккупированных территорий Харьковской области совместно с группами разминирования ВС Украины привлечен расчет дистанционно-управляемой системы разминирования «Bozena-5″ одной из воинских частей Командования Сил поддержки Вооруженных Сил Украины», — отметили на странице Командования Сил поддержки ВСУ в facebook.

По информации военных, именно благодаря этой технике (и самоотверженным энергетикам, конечно) в течение трех недель смогли восстановить электроснабжение более 8,5 тысячи потребителей. «Bozena» расчищала подступы к поврежденным электросетям, которые питают Циркуны, Черкасские Тишки, Русские Тишки, Борщевую, Слобожанское и Липцы.

«Bozena-5» – это дистанционно управляемая система разминирования словакского производства. Управлять техникой можно с расстояния до 5000 метров. Она предназначена для разминирования участков, загрязненных взрывоопасными предметами с содержанием взрывчатых веществ, эквивалентных 9 кг тротила со скоростью до 9 км/ч.