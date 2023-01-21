Уничтожает мины на скорости 9 км/час: на Харьковщине работает «Bozena» (видео)
Командование Сил поддержки ВСУ показало, как уничтожает мины техника, благодаря которой смогли вернуть электричество в 8,5 тысячи домов.
«К разминированию деоккупированных территорий Харьковской области совместно с группами разминирования ВС Украины привлечен расчет дистанционно-управляемой системы разминирования «Bozena-5″ одной из воинских частей Командования Сил поддержки Вооруженных Сил Украины», — отметили на странице Командования Сил поддержки ВСУ в facebook.
По информации военных, именно благодаря этой технике (и самоотверженным энергетикам, конечно) в течение трех недель смогли восстановить электроснабжение более 8,5 тысячи потребителей. «Bozena» расчищала подступы к поврежденным электросетям, которые питают Циркуны, Черкасские Тишки, Русские Тишки, Борщевую, Слобожанское и Липцы.
Читайте также: Харьковщина получит из Дании дрон, сканирующий поля на предмет мин
«Bozena-5» – это дистанционно управляемая система разминирования словакского производства. Управлять техникой можно с расстояния до 5000 метров. Она предназначена для разминирования участков, загрязненных взрывоопасными предметами с содержанием взрывчатых веществ, эквивалентных 9 кг тротила со скоростью до 9 км/ч.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Уничтожает мины на скорости 9 км/час: на Харьковщине работает «Bozena» (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 21 января 2023 в 15:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командование Сил поддержки ВСУ показало, как уничтожает мины техника, благодаря которой смогли вернуть электричество в 8,5 тысячи домов".