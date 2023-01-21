Знищує міни на швидкості 9 км/годину: на Харківщині працює “Bozena” (відео)
Командування Сил підтримки ЗСУ показало, як знищує міни техніка, завдяки якій змогли повернути електрику до 8,5 тисячі будинків.
“До розмінування деокупованих територій Харківської області спільно з групами розмінування ЗС України залучено розрахунок дистанційно-керованої системи розмінування “Bozena-5″ однієї з військових частин Командування Сил підтримки Збройних Сил України”, – зазначили на сторінці Командування Сил підтримки ЗСУ у Фейсбуці.
За інформацією військових, саме завдяки цій техніці (і самовідданим енергетикам, звісно) протягом трьох тижнів змогли відновити електропостачання понад 8,5 тисячі споживачів. “Bozena” розчищала підступи до пошкоджених електромереж, які живлять Циркуни, Черкаські Тишки, Руські Тишки, Борщову, Слобожанське та Липці.
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“Bozena-5” – це дистанційно керована система розмінування словацького виробництва. Керувати технікою можна з відстані до 5000 метрів. Вона призначена для розмінування ділянок, забруднених вибухонебезпечними предметами із вмістом вибухових речовин, еквівалентних 9 кг тротилу, зі швидкістю до 9 км/год.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2023 в 15:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командування Сил підтримки ЗСУ показало, як знищує міни техніка, завдяки якій змогли повернути електрику до 8,5 тисячі будинків".