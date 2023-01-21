З моменту деокупації населення Ізюма зросло вчетверо – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону розповів, як повертають життя на деокуповані території області.

“Якщо ми говоримо про Ізюм, то до моменту деокупації місто налічувало близько 5000 жителів. На сьогодні, за нашими підрахунками, там уже проживає близько 20 тисяч осіб. Люди повертаються на деокуповані території. І для нас головне завдання – провести розмінування основних напрямків, основних шляхів, тому що Харківська область є зараз однією з найбільш засмічених щодо вибухонебезпечних предметів”, — сказав Синєгубов.

Він повідомив, що поступово на звільнених теренах відновлюють роботу медичної сфери. Так, в Ізюмі вже запрацювала місцева лікарня. Будівля серйозно постраждала від обстрілів, але первинну допомогу люди там уже можуть отримати.

“Вона у напівзруйнованому вигляді, звісно. Але там є електропостачання, водопостачання. Тобто перша необхідна допомога, так би мовити, первинної ланки там уже може проводитися. Зараз працюємо над тим, щоб відновити оперблок. Він там працює в дуже обмеженому вигляді”, – зазначив Синєгубов.

При цьому він заявив, що лікарню в Балаклії відновили повністю і “функціонування лікарні навіть краще, ніж вона була до повномасштабного вторгнення”. Багато лікарів, які працювали в Балаклії до початку повномасштабного вторгнення, повернулися.

А ось у Куп’янську, який перебуває під постійними обстрілами, із медичними кадрами – біда. З 600 співробітників місцевої лікарні зараз працюють лише 100.