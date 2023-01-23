Аномально теплый январь: на Харьковщине побиты три рекорда (данные)

На Харьковщине в 2023 году погода уже установила три температурных рекорда — все 2 января.

«Нынешний январь выдался на территории Украины щедрым на погодные сюрпризы. Благодаря двум эпизодам аномального тепла (первая волна потепления в начале января и вторая 18 – 20 января) почти на всех метеостанциях за исключением юго-восточной части, были установлены новые температурные рекорды», — сообщил синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич.

Он также привел табличку с данными о рекордных температурах, которые зафиксировали по стране в январе.

Как оказалось, для Харьковской области январское тепло не стало настолько рекордным, как для большей части Украины. На Харьковщине в январе зафиксировали три максимальных показателя за весь период наблюдений. Все — 2 января, но на различных метеостанциях: в Коломаке температура достигла +10,7 °C (предыдущий рекорд был +10,2 °C 1 января 1971-го), в Великом Бурлуке было 9,7 градуса тепла (прежний рекорд — 9,4 22 января 1948 года), а в Слобожанском — 11,2 (рекорд 1 января 1971 года — 11,1).

«Тропический воздух африканского происхождения на фоне отсутствия снежного покрова и малооблачного неба, а также благоприятные синоптические условия привели к столь масштабной температурной аномалии на больших территориях, — пояснил причины температурной аномалии Кибальчич. — Обновился также национальный рекорд Украины для января — в Джанкое (Крым) на Крещение воздух прогрелся до +21,1 °C! Кроме того, январь 2023 г. может претендовать на статус самого бесснежного в истории. Снежный покров сохраняется только в высокогорной части Карпат».

Исходя из имеющихся данных и наблюдений, харьковский метеоролог предположил, что в последующие годы зимой эпизодические волны тепла в Украине станут более интенсивными и продолжительными.