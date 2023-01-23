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Аномально теплий січень: на Харківщині побито три рекорди (дані)

Суспільство 08:07   23.01.2023
Оксана Горун
Аномально теплий січень: на Харківщині побито три рекорди (дані)

На Харківщині у 2023 році погода вже встановила три температурні рекорди – усі 2 січня.

“Цьогорічний січень видався на території України щедрим на погодні сюрпризи. Завдяки двом епізодам аномального тепла (перша хвиля потепління на початку січня та друга 18 – 20 січня) майже на всіх метеостанціях, за винятком південно-східної частини, було встановлено нові температурні рекорди”, – повідомив синоптик Харківського гідрометцентру Ігор Кібальчич.

Він також навів табличку з даними про рекордні температури, які зафіксували в країні в січні.

Температурні рекорди січня 2023 року в Україні

Як виявилося, для Харківської області січневе тепло не стало настільки рекордним, як для більшості України. На Харківщині в січні зафіксували три максимальні показники за весь період спостережень. Усі – 2 січня, але на різних метеостанціях: у Коломаку температура досягла +10,7 °C (попередній рекорд був +10,2 °C 1 січня 1971-го), у Великому Бурлуці було 9,7 градуса тепла (колишній рекорд – 9,4 22 січня 1948), а в Слобожанському – 11,2 (рекорд 1 січня 1971 – 11,1).

“Тропічне повітря африканського походження на фоні відсутності снігового покриву і малохмарного неба, а також сприятливі синоптичні умови привели до такої масштабної температурної аномалії на великих територіях, – пояснив причини температурної аномалії Кібальчич. – Оновився також національний рекорд України для січня – у Джанкої (Крим) на Водохреще повітря прогрілося до +21,1 °C! Окрім цього, січень 2023 р. може претендувати на статус найбільш безсніжного в історії. Наразі сніговий покрив зберігається лише у високогірній частині Карпат”.

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Виходячи з наявних даних та спостережень, харківський метеоролог припустив, що в наступні роки взимку епізодичні хвилі тепла в Україні стануть більш інтенсивними та тривалими.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2023 в 08:07;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині у 2023 році погода вже встановила три температурні рекорди – усі 2 січня".