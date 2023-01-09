Харківський синоптик пояснив, як з’являються морозні квіти на льоду (фото)
У морозну погоду на поверхні льоду іноді утворюється кристалічна паморозь, що нагадує квіти.
Природу цього явища пояснив синоптик Харківського регіонального центру із гідрометеорології Ігор Кібальчич.
За його словами, така паморозь з’являється в безвітряну морозну погоду за рахунок великої різниці температур льоду і нижнього шару повітря.
Також синоптик опублікував фото, зняті у Харкові 8 січня за температури -18 градусів.
За прогнозом Укргідрометцентру, у Харкові вдень 9 січня – від 4 до 6 градусів морозу, без істотних опадів.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2023 в 09:26;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У морозну погоду на поверхні льоду іноді утворюється кристалічна паморозь, що нагадує квіти.".