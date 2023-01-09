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Харьковский синоптик объяснил, как появляются морозные цветы на льду (фото)

Общество 09:26   09.01.2023
Елена Нагорная
Харьковский синоптик объяснил, как появляются морозные цветы на льду (фото) Фото: Игорь Кибальчич

В морозную погоду на поверхности льда иногда образуется кристаллическая изморозь, напоминающая цветы.

Природу этого явления объяснил синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии Игорь Кибальчич.

По его словам, такая изморозь появляется в безветренную морозную погоду за счет большой разницы температур подстилающей поверхности и нижнего слоя воздуха.

Также синоптик опубликовал фото, снятые в Харькове 8 января при температуре -18 градусов.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в Харькове днем 9 января — от 4 до 6 градусов мороза, без существенных осадков.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 января 2023 в 09:26;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В морозную погоду на поверхности льда иногда образуется кристаллическая изморозь, напоминающая цветы.".