Харьковский синоптик объяснил, как появляются морозные цветы на льду (фото)

В морозную погоду на поверхности льда иногда образуется кристаллическая изморозь, напоминающая цветы.

Природу этого явления объяснил синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии Игорь Кибальчич.

По его словам, такая изморозь появляется в безветренную морозную погоду за счет большой разницы температур подстилающей поверхности и нижнего слоя воздуха.

Также синоптик опубликовал фото, снятые в Харькове 8 января при температуре -18 градусов.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в Харькове днем 9 января — от 4 до 6 градусов мороза, без существенных осадков.