Харьковский синоптик объяснил, как появляются морозные цветы на льду (фото)
Фото: Игорь Кибальчич
В морозную погоду на поверхности льда иногда образуется кристаллическая изморозь, напоминающая цветы.
Природу этого явления объяснил синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии Игорь Кибальчич.
По его словам, такая изморозь появляется в безветренную морозную погоду за счет большой разницы температур подстилающей поверхности и нижнего слоя воздуха.
Также синоптик опубликовал фото, снятые в Харькове 8 января при температуре -18 градусов.
Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в Харькове днем 9 января — от 4 до 6 градусов мороза, без существенных осадков.
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- • Дата публикации материала: 9 января 2023 в 09:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В морозную погоду на поверхности льда иногда образуется кристаллическая изморозь, напоминающая цветы.".