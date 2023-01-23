На Харьковщине Укравтодор возводит четыре временных моста

На сегодня на Харьковщине Укравтодор уже возобновил проезд из-за 17 временных переправ, сообщили в ведомстве.

С первых дней деоккупации региона дорожники работают на дорогах и мостах. В фокусе – демонтаж разрушенных мостов – их на государственных дорогах было 25.

В настоящее время 612 км дорог расчищены от последствий ведения боевых действий.

Дорожный сектор в Украине поддерживает европейские страны, которые как гуманитарную помощь передают временные мосты.

Только за январь этого года в Украину поступили мостовые конструкции от Норвегии и Чехии, которые в том числе планируют установить на Харьковщине.