На Харьковщине Укравтодор возводит четыре временных моста
На сегодня на Харьковщине Укравтодор уже возобновил проезд из-за 17 временных переправ, сообщили в ведомстве.
С первых дней деоккупации региона дорожники работают на дорогах и мостах. В фокусе – демонтаж разрушенных мостов – их на государственных дорогах было 25.
В настоящее время 612 км дорог расчищены от последствий ведения боевых действий.
Дорожный сектор в Украине поддерживает европейские страны, которые как гуманитарную помощь передают временные мосты.
Только за январь этого года в Украину поступили мостовые конструкции от Норвегии и Чехии, которые в том числе планируют установить на Харьковщине.
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- • Дата публикации материала: 23 января 2023 в 17:08;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На сегодня на Харьковщине Укравтодор уже возобновил проезд из-за 17 временных переправ, сообщили в ведомстве.".