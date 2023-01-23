На Харківщині Укравтодор зводить чотири тимчасові мости
На сьогодні на Харківщині Укравтодор вже відновив проїзд через 17 тимчасових переправ, повідомили у відомстві.
З перших днів деокупації регіону дорожники працюють на дорогах та мостах. У фокусі — демонтаж зруйнованих мостів — їх на державних дорогах було 25.
Наразі 612 км доріг розчищено від наслідків ведення бойових дій.
Дорожній сектор в Україні має підтримку європейських країн, які передають як гуманітарну допомогу тимчасові мости.
Лише впродовж січня цього року в Україну надійшли мостові конструкції від Норвегії та Чехії, які в тому числі плануємо встановити на Харківщині.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2023 в 17:08;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На сьогодні на Харківщині Укравтодор вже відновив проїзд через 17 тимчасових переправ, повідомили у відомстві.".