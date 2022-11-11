Укравтодор відновив переправу у Боровій на Харківщині

В обхід зруйнованого мосту на автомобільній дорозі Р-79 /М-18/ – Сахновщина – Ізюм – Куп‘янськ – КПП «Піски» у Боровій знову є рух.

«Це важливий маршрут для забезпечення логістики та потреб військових на стратегічному напрямку. Загалом на Харківщині було зруйновано 25 мостів в результаті агресії росії проти України», – повідомили в «Укравтодорі».

Дорожники відновили рух на 10 переправах на автомобільних дорогах:

М-20 Харків – Щербаківка

Т-21-04 Харків – Вовчанськ

Т-21-10 Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка

Т-21-11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук

Т-21-17 Дергачі – Козача Лопань – /М-20/

Т-21-22 Ізюм – Барвінкове

Р-79 /М-18/ – Сахновщина – Ізюм – Куп‘янськ – КПП «Піски»

Кожного дня дорожники повертають життя на деокупованих територіях. Працівники відновлюють дорожне покриття після наслідків бойових дій, а також ведуть демонтаж штучної споруди та мостової споруди.

Учора до робіт було залучено 173 одиниці спецтехніки та 324 працівники, працювали на державних дорогах:

М-03 Київ – Харків – Довжанський

Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка

Н-26 Чугуїв – Мілове

Т-21-10 Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка

Т-21-11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук

Р-79 /М-18/ – Сахновщина – Ізюм – Куп‘янськ – КПП «Піски».