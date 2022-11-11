Укравтодор відновив переправу у Боровій на Харківщині
В обхід зруйнованого мосту на автомобільній дорозі Р-79 /М-18/ – Сахновщина – Ізюм – Куп‘янськ – КПП «Піски» у Боровій знову є рух.
«Це важливий маршрут для забезпечення логістики та потреб військових на стратегічному напрямку. Загалом на Харківщині було зруйновано 25 мостів в результаті агресії росії проти України», – повідомили в «Укравтодорі».
Дорожники відновили рух на 10 переправах на автомобільних дорогах:
М-20 Харків – Щербаківка
Т-21-04 Харків – Вовчанськ
Т-21-10 Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка
Т-21-11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук
Т-21-17 Дергачі – Козача Лопань – /М-20/
Т-21-22 Ізюм – Барвінкове
Р-79 /М-18/ – Сахновщина – Ізюм – Куп‘янськ – КПП «Піски»
Кожного дня дорожники повертають життя на деокупованих територіях. Працівники відновлюють дорожне покриття після наслідків бойових дій, а також ведуть демонтаж штучної споруди та мостової споруди.
Учора до робіт було залучено 173 одиниці спецтехніки та 324 працівники, працювали на державних дорогах:
М-03 Київ – Харків – Довжанський
Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка
Н-26 Чугуїв – Мілове
Т-21-10 Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка
Т-21-11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук
Р-79 /М-18/ – Сахновщина – Ізюм – Куп‘янськ – КПП «Піски».
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2022 в 14:19;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В обхід зруйнованого мосту на автомобільній дорозі Р-79 /М-18/ – Сахновщина – Ізюм – Куп‘янськ – КПП «Піски» у Боровій знову є рух.".