Електрику в Боровій обіцяють включити вже цими вихідними

У звільненій Боровій на Харківщині продовжуються відновлювальні роботи. Свіжу інформацію про них повідомив перший заступник селищного голови Сергій Федченко.

“Щодо подачі світла, заплановано на ці вихідні подати світ до Борової”, – сказав Федченко у відео, опублікованому пресслужбою громади.

Селфі-відео чиновник записав на місці будівництва переправи через річку Борова. Замість зруйнованого під час бойових дій містка зараз будують новий.

“Сьогодні завершується будівництво переправи через річку Борова. Постелено близько 100 метрів асфальтобетону. І після цього хлопці відновлюватимуть Новоплатонівський місток”, – зазначив Федченко.

Нагадаємо, в сусідньому з Боровою та Ізюмі, який іще більше постраждав, електропостачання вже частково відновили, там навіть змогли запустити в роботу кілька котелень і почати подавати тепло до уцілілих будинків.