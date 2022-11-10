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Електрику в Боровій обіцяють включити вже цими вихідними

Суспільство 11:55   10.11.2022
Оксана Горун

У звільненій Боровій на Харківщині продовжуються відновлювальні роботи. Свіжу інформацію про них повідомив перший заступник селищного голови Сергій Федченко.

“Щодо подачі світла, заплановано на ці вихідні подати світ до Борової”, – сказав Федченко у відео, опублікованому пресслужбою громади.

Селфі-відео чиновник записав на місці будівництва переправи через річку Борова. Замість зруйнованого під час бойових дій містка зараз будують новий.

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    • “Сьогодні завершується будівництво переправи через річку Борова. Постелено близько 100 метрів асфальтобетону. І після цього хлопці відновлюватимуть Новоплатонівський місток”, – зазначив Федченко.

    Нагадаємо, в сусідньому з Боровою та Ізюмі, який іще більше постраждав, електропостачання вже частково відновили, там навіть змогли запустити в роботу кілька котелень і почати подавати тепло до уцілілих будинків.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2022 в 11:55;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У звільненій Боровій на Харківщині продовжуються відновлювальні роботи. Свіжу інформацію про них повідомив перший заступник селищного голови Сергій Федченко".