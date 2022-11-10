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Электричество в Боровой обещают включить уже в эти выходные

Общество 11:55   10.11.2022
Оксана Горун

В освобожденной Боровой на Харьковщине продолжаются восстановительные работы. Свежую информацию о них сообщил первый заместитель поселкового головы Сергей Федченко.

«Что касается подачи света, запланировано на эти выходные подать свет в Боровую», — сказал Федченко в видео, опубликованном пресс-службой громады.

Селфи-видео чиновник записал на месте строительства переправы  через речку Боровая. Вместо разрушенного во время боевых действий мостика сейчас строят новый.

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    • «Сегодня завершается строительство переправы через речку Боровая. Постелено около 100 метров асфальтобетона. И после этого ребята будут восстанавливать Новоплатоновский мостик», — отметил Федченко.

    Напомним, в соседнем с Боровой и еще более пострадавшем Изюме электроснабжение уже частично восстановили, там даже смогли запустить в работу несколько котельных и начать подавать тепло в уцелевшие дома.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 ноября 2022 в 11:55;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В освобожденной Боровой на Харьковщине продолжаются восстановительные работы. Свежую информацию о них сообщил первый заместитель поселкового головы Сергей Федченко".