Электричество в Боровой обещают включить уже в эти выходные

В освобожденной Боровой на Харьковщине продолжаются восстановительные работы. Свежую информацию о них сообщил первый заместитель поселкового головы Сергей Федченко.

«Что касается подачи света, запланировано на эти выходные подать свет в Боровую», — сказал Федченко в видео, опубликованном пресс-службой громады.

Селфи-видео чиновник записал на месте строительства переправы через речку Боровая. Вместо разрушенного во время боевых действий мостика сейчас строят новый.

«Сегодня завершается строительство переправы через речку Боровая. Постелено около 100 метров асфальтобетона. И после этого ребята будут восстанавливать Новоплатоновский мостик», — отметил Федченко.

Напомним, в соседнем с Боровой и еще более пострадавшем Изюме электроснабжение уже частично восстановили, там даже смогли запустить в работу несколько котельных и начать подавать тепло в уцелевшие дома.