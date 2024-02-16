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Утечки нефтепродуктов в р. Северский Донец не допустили – Синегубов (видео)

Общество 15:55   16.02.2024
Виктория Яковенко
Утечки нефтепродуктов в р. Северский Донец не допустили – Синегубов (видео)

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что топливо, попавшее в реки Харьковщины из-за удара вражеских «шахедов» 9 февраля не попало в источники питьевой воды, угрозы для потребителей нет.

«Вода в кранах харьковчан безопасна и должного качества», — отметил глава ХОВА Олег Синегубов.

Он также заявил, что не допустили и утечки нефтяного пятна в реку Северский Донец.

«Как и планировали, накануне установили спецоборудование в двух местах в реках Уды и Немышля. Это позволяет сдерживать слой пленки из нефти. Специальный сорбент на углеводной основе уже используется на определенных участках. В то же время профильные службы мониторят и другие локации», — добавил глава ХОВА.

Этот вопрос держат на контроле, подчеркнул Синегубов.

Напомним, Экоактивист Артем Приходько заявил, что нефтепродукты попали в Петренковский водоем и реку Немышля, а оттуда — в реку Лопань. Облуправление Госэкоинспекции 12 февраля проинформировало, что на выезде на реку Уды в районе поселка Хорошево и села Темновка обнаружено нефтяное пятно значительных размеров, которое двигается по течению. В ХОВА сообщили, что нефтепродукты 14 февраля будут блокировать на Удах перед Северским Донцом. По данным КП «Харьковводоканал», утечка топлива в реки региона не повлияла на качество водопроводной воды в Харькове. При этом жителей Немышли призвали пока не употреблять воду из источников и скважин.

Читайте также: Как начали останавливать нефтепродукты на четырех реках Харьковщины (видео)

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 февраля 2024 в 15:55;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что топливо, попавшее в реки Харьковщины из-за удара вражеских «шахедов» 9 февраля не попало в источники питьевой воды, угрозы для потребителей нет.".