Витоку нафтопродуктів у р. Сіверський Донець не допустили – Синєгубов (відео)
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що паливо, яке потрапило у річки Харківщини через удар ворожих «шахедів» 9 лютого не потрапило до джерел питної води, загрози для споживачів немає.
«Вода в кранах харків’ян безпечна і належної якості», – зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Він також заявив, що не допустили і перетік нафтової плями в річку Сіверський Донець.
«Як і планували, напередодні встановили спецобладнання у двох місцях в річках Уди та Немишля. Це дозволяє стримувати шар плівки з нафти. Спеціальний сорбент на вуглеводній основі вже використовують на визначених ділянках. Водночас профільні служби моніторять й інші локації», – додав голова ХОВА.
Це питання тримають на контролі, підкреслив Синєгубов.
Нагадаємо, екоактивіст Артем Приходько заявив, що нафтопродукти потрапили до Петренківського водоймища та річки Немишля, а звідти — до річки Лопань. Облуправління Держекоінспекції 12 лютого поінформувало, що на виїзді на річку Уди в районі селища Хорошеве та села Темнівка виявлено нафтову пляму значних розмірів, що рухається за течією. У ХОВА повідомили, що нафтопродукти 14 лютого блокуватимуть на Удах перед Сіверським Дінцем. За даними КП «Харківводоканал», витік палива до річок регіону не вплинув на якість водопровідної води у Харкові. При цьому мешканців Немишлі закликали поки що не вживати воду з джерел та свердловин.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: нефтепродукты, речка, сінєгубов, Северский Донец, топливо, утечка, хова;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що паливо, яке потрапило у річки Харківщини через удар ворожих «шахедів» 9 лютого не потрапило до джерел питної води, загрози для споживачів немає.".