В самом разрушенном городе Харьковщины включили отопление (видео)
В Изюме заработали первые три котельные, тепло подали в 17 домов, всего отопление планируют включить в 70 домах.
«Мы подаем тепло в первые дома от трех котельных — это Киевская, 17б, Солнечная, 2г, и Лизы Чайкиной, — сообщил директор Изюмского КП «Тепловые сети» Владимир Золотарев. — В плане у нас — отапливать из 198 домов около 70 домов. Сейчас первые три котельные запускаем. На следующей неделе будет запущено еще порядка пяти котелен».
По словам Золотарева, в планах — запуск и котельной Изюмской больницы, как только в самом лечебном учреждении введут в эксплуатацию батареи.
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По информации пресс-службы горсовета, теплоснабжение уже есть в амбулатории семейной медицины №2 по адресу: пер. Железнодорожный, 4. Депутат Изюмского горсовета Максим Стрельник днем 4 ноября сообщал о том, что с теплом уже 17 многоквартирных домов.
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- • Дата публикации материала: 5 ноября 2022 в 13:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюме заработали первые три котельные, тепло подали в 17 домов, всего отопление планируют включить в 70 домах".