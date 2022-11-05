Live
  • Суббота 05.11.2022
    • Харьков
  •   +5°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.63
    • 🟢

В самом разрушенном городе Харьковщины включили отопление (видео)

Общество 13:43   05.11.2022
Оксана Горун
В самом разрушенном городе Харьковщины включили отопление (видео)

В Изюме заработали первые три котельные, тепло подали в 17 домов, всего отопление планируют включить в 70 домах.

«Мы подаем тепло в первые дома от трех котельных — это Киевская, 17б, Солнечная, 2г, и Лизы Чайкиной, — сообщил директор Изюмского КП «Тепловые сети» Владимир Золотарев. — В плане у нас — отапливать из 198 домов около 70 домов. Сейчас первые три котельные запускаем. На следующей неделе будет запущено еще порядка пяти котелен».

По словам Золотарева, в планах — запуск и котельной Изюмской больницы, как только в самом лечебном учреждении введут в эксплуатацию батареи.

  • Читайте также: В Изюме мужчина подорвался на мине: он в больнице

    • По информации пресс-службы горсовета, теплоснабжение уже есть в амбулатории семейной медицины №2 по адресу: пер. Железнодорожный, 4. Депутат Изюмского горсовета Максим Стрельник днем 4 ноября сообщал о том, что с теплом уже 17 многоквартирных домов.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    23:50
    Мобильная лаборатория в Изюме: ДНК для идентификации тел сдали 32 человека
    20:50
    В Харьковской области с отоплением — почти 40% домов. Ситуация в городах
    17:35
    Переправа в Изюме готова, на очереди — мост через Печенежское водохранилище
    09:28
    В Изюме мужчина подорвался на мине: он в больнице
    08:44
    В Изюме заменили разрушенный мост через Северский Донец переправой (фото)

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В самом разрушенном городе Харьковщины включили отопление (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 5 ноября 2022 в 13:43;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюме заработали первые три котельные, тепло подали в 17 домов, всего отопление планируют включить в 70 домах".