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У найбільш зруйнованому місті Харківщини увімкнули опалення (відео)

Суспільство 13:43   05.11.2022
Оксана Горун
У найбільш зруйнованому місті Харківщини увімкнули опалення (відео)

В Ізюмі запрацювали перші три котельні, тепло подали до 17 будинків, всього опалення планують включити в 70 будинках.

“Ми подаємо тепло до перших будинків від трьох котелень – це Київська, 17б, Сонячна, 2г, та Лізи Чайкіної, – повідомив директор Ізюмського КП “Теплові мережі” Володимир Золотарьов. – У плані в нас – опалювати зі 198 будинків близько 70 будинків. Зараз перші три котельні запускаємо. На наступному тижні буде запущено ще близько п’яти котелень”.

За словами Золотарьова, у планах – запуск і котельні Ізюмської лікарні, як тільки в лікувальному закладі введуть в експлуатацію батареї.

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    • За інформацією пресслужби міськради, теплопостачання вже є в амбулаторії сімейної медицини №2 за адресою: пров. Залізничний, 4. Депутат Ізюмської міськради Максим Стрельник вдень 4 листопада повідомляв, що з теплом вже 17 багатоквартирних будинків.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2022 в 13:43;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмі запрацювали перші три котельні, тепло подали до 17 будинків, всього опалення планують включити в 70 будинках".