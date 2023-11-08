В мэрии Изюма ответили Фарион про украинский язык
В соцсетях продолжается скандал после оскорбления одиозным языковедом Ириной Фарион военнослужащих ВСУ, не разговаривающих на украинском языке. К процессу обсуждения подключилось руководство деоккупированной громады Харьковской области.
«Поскольку на этот раз высказывания доктора филологических наук касались военнослужащих ВСУ, я воздержусь от любых оценок данной ситуации, к тому же наши Защитники уже все ответили и объяснили на этот счет. Однако отмечу одну деталь, озвученную госпожой профессором одного из ведущих университетов страны относительно юридического обоснования своей позиции, а именно ссылку на ст. 29 ЗУ «О Вооруженных силах Украины». Дело в том, что такой статьи в Законе вообще нет. Конечно, я не «граммар-наци», но меня искренне удивил такой факап от преподавателя заведения высшего образования Украины», — поучаствовал в дискуссии начальник Управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского городского совета, депутат горсовета Максим Стрельник.
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Ранее в сети распространился эпизод интервью Ирины Фарион, которое она дала Янине Соколовой. В видеоролике экс-нардеп заявила, что не может назвать украинцами военнослужащих бригады «Азов» и 3-й отдельной штурмовой бригады, которые говорят на русском языке. Это высказывание Фарион вызвало возмущения как в соцсетях, так и среди официальных лиц. В частности, на него отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец, напомнив о запрете дискриминации по различным признакам в Украине. Кроме того, на языковеда нажаловались в СБУ. Сама Фарион, узнав об этом, сказала, что ждет визита сотрудников СБУ и напомнит им нормы законов Украины. В частности, заявила следующее: «Соблюдайте закон — 29 статья закона «О Вооруженных силах Украины»; 13 статья — закон «О функционировании украинского языка»; 10 статья — Государственный статус украинского языка. Все, точка!»
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- Категории: Общество, Политика, Украина, Харьков; Теги: Изюм, стрельник, фарион;
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- • Дата публикации материала: 8 ноября 2023 в 09:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В соцсетях продолжается скандал после оскорбления одиозным языковедом Ириной Фарион военнослужащих ВСУ, не разговаривающих на украинском языке. К процессу обсуждения подключилось руководство деоккупированной громады Харьковской области".