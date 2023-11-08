У мерії Ізюма відповіли Фаріон про українську мову

У соцмережах триває скандал після образи одіозною мовознавицею Іриною Фаріон військовослужбовців ЗСУ, які не розмовляють українською мовою. До процесу обговорення приєдналося керівництво деокупованої громади Харківської області.

“Оскільки цього разу вислови доктора філологічних наук стосувалися військовослужбовці ЗСУ, я утримаюся від будь-яких оцінок даної ситуації, до того ж наші Захисники вже все відповіли та пояснили з цього приводу. Однак зазначу про деяку деталь, яку озвучила пані професор одного із провідних університетів країни щодо юридичного обґрунтування своєї позиції, а саме посилання на ст. 29 ЗУ “Про Збройні сили України”. Річ у тому, що такої статті в Законі взагалі немає. Авжеж, я не “ґраманаці”, але мене щиро здивував такий факап від викладача закладу вищої освіти України“, – взяв участь у дискусії начальник Управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Ізюмської міської ради, депутат міськради Максим Стрельник.

Раніше в мережі поширився епізод інтерв’ю Ірини Фаріон, яке вона дала Яніні Соколовій. У відеоролику екснардепка заявила, що не може назвати українцями військовослужбовців бригади “Азов” та 3-ї окремої штурмової бригади, які розмовляють російською мовою. Цей вислів Фаріон викликав обурення як у соцмережах, так і серед офіційних осіб. Зокрема на нього відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець, нагадавши про заборону дискримінації за різними ознаками в Україні. Крім того, на мовознавицю наскаржилися до СБУ. Сама Фаріон, дізнавшись про це, сказала, що чекає на візит співробітників СБУ і нагадає їм норми законів України. Зокрема, заявила наступне: “Дотримуйтесь закону – 29 стаття закону “Про Збройні сили України”; 13 стаття – закон “Про функціонування української мови”; 10 стаття – Державний статус української мови. Все, крапка!”