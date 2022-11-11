«Укравтодор» возобновил переправу в Боровой на Харьковщине
В обход разрушенного моста на автомобильной дороге Р-79 /М-18/ – Сахновщина – Изюм – Купянск – КПП «Пески» в Боровой снова есть движение.
«Это важный маршрут для обеспечения логистики и военных потребностей на стратегическом направлении. Всего в Харьковской области было разрушено 25 мостов в результате агрессии россии против Украины», — сообщили в «Укравтодоре».
Дорожники возобновили движение на 10 переправах на автомобильных дорогах:
М-20 Харьков – Щербаковка
Т-21-04 Харьков – Волчанск
Т-21-10 Шевченково – Балаклея – Первомайский – Кегичевка
Т-21-11 Чугуев – Печенеги – Большой Бурлук
Т-21-17 Дергачи – Казачья Лопань – /М-20/
Т-21-22 Изюм – Барвенково
Р-79 /М-18/ – Сахновщина – Изюм – Купянск – КПП «Пески».
Каждый день работники возобновляют дорожное покрытие после последствий боевых действий, а также ведут демонтаж искусственного и мостового сооружений.
Вчера к работам было привлечено 173 единицы спецтехники и 324 работника, работавших на государственных дорогах:
М-03 Киев – Харьков – Довжанский
Р-78 Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка
Н-26 Чугуев – Миловое
Т-21-10 Шевченково – Балаклея – Первомайский – Кегичевка
Т-21-11 Чугуев – Печенеги – Большой Бурлук
Р-79 /М-18/ – Сахновщина – Изюм – Купянск – КПП «Пески».
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- • Дата публикации материала: 11 ноября 2022 в 14:19;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В обход разрушенного моста на автомобильной дороге Р-79 /М-18/ – Сахновщина – Изюм – Купянск – КПП «Пески» в Боровой снова есть движение.".