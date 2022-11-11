«Укравтодор» возобновил переправу в Боровой на Харьковщине

В обход разрушенного моста на автомобильной дороге Р-79 /М-18/ – Сахновщина – Изюм – Купянск – КПП «Пески» в Боровой снова есть движение.

«Это важный маршрут для обеспечения логистики и военных потребностей на стратегическом направлении. Всего в Харьковской области было разрушено 25 мостов в результате агрессии россии против Украины», — сообщили в «Укравтодоре».

Дорожники возобновили движение на 10 переправах на автомобильных дорогах:

М-20 Харьков – Щербаковка

Т-21-04 Харьков – Волчанск

Т-21-10 Шевченково – Балаклея – Первомайский – Кегичевка

Т-21-11 Чугуев – Печенеги – Большой Бурлук

Т-21-17 Дергачи – Казачья Лопань – /М-20/

Т-21-22 Изюм – Барвенково

Р-79 /М-18/ – Сахновщина – Изюм – Купянск – КПП «Пески».

Каждый день работники возобновляют дорожное покрытие после последствий боевых действий, а также ведут демонтаж искусственного и мостового сооружений.

Вчера к работам было привлечено 173 единицы спецтехники и 324 работника, работавших на государственных дорогах:

М-03 Киев – Харьков – Довжанский

Р-78 Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка

Н-26 Чугуев – Миловое

Т-21-10 Шевченково – Балаклея – Первомайский – Кегичевка

Т-21-11 Чугуев – Печенеги – Большой Бурлук

Р-79 /М-18/ – Сахновщина – Изюм – Купянск – КПП «Пески».

Читайте также: Электричество в Боровой обещают включить уже в эти выходные