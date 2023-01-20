На Харківщині будують ще чотири тимчасові мости (фото)

“Укравтодор” повідомив про те, що посеред зими на Харківщині продовжують відновлювальні роботи.

“У Харківській області зводимо 4 тимчасові мости. З перших днів деокупації регіону шляховики працюють на дорогах та мостах. На сьогоднішній день на звільненій Харківщині відновлено проїзд через 17 тимчасових переправ. У фокусі – демонтаж зруйнованих мостів – їх на державних дорогах було 25”, – повідомили нові дані щодо відновлювальних робіт дорожники.

За статистикою “Укравтодору”, від наслідків бойових дій на Харківщині розчистили 612 км доріг. Роботи продовжуються навіть узимку.

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“Сьогодні дорожники продовжують інфраструктурне відновлення в області – працюють на мостах і дорогах, та продовжують втілювати тимчасові рішення для швидкого налагодження логістики в регіоні. Нагадаємо, дорожній сектор має підтримку європейських країн, що передають як гуманітарну допомогу тимчасові мости. Лише впродовж січня цього року в Україну надійшли мостові конструкції від Норвегії та Чехії, які в тому числі плануємо встановити на Харківщині“, – проінформувала пресслужба “Укравтодору”.