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На Харківщині будують ще чотири тимчасові мости (фото)

Суспільство 19:08   20.01.2023
Оксана Горун
На Харківщині будують ще чотири тимчасові мости (фото)

“Укравтодор” повідомив про те, що посеред зими на Харківщині продовжують відновлювальні роботи.

“У Харківській області зводимо 4 тимчасові мости. З перших днів деокупації регіону шляховики працюють на дорогах та мостах. На сьогоднішній день на звільненій Харківщині відновлено проїзд через 17 тимчасових переправ. У фокусі – демонтаж зруйнованих мостів – їх на державних дорогах було 25”, – повідомили нові дані щодо відновлювальних робіт дорожники.

Будівництво тимчасових переправ на Харківщині 3

За статистикою “Укравтодору”, від наслідків бойових дій на Харківщині розчистили 612 км доріг. Роботи продовжуються навіть узимку.

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    • Будівництво тимчасових переправ на Харківщині

    Сьогодні дорожники продовжують інфраструктурне відновлення в області – працюють на мостах і дорогах, та продовжують втілювати тимчасові рішення для швидкого налагодження логістики в регіоні. Нагадаємо, дорожній сектор має підтримку європейських країн, що передають як гуманітарну допомогу тимчасові мости. Лише впродовж січня цього року в Україну надійшли мостові конструкції від Норвегії та Чехії, які в тому числі плануємо встановити на Харківщині“, – проінформувала пресслужба “Укравтодору”.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2023 в 19:08;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Укравтодор” повідомив про те, що посеред зими на Харківщині продовжують відновлювальні роботи".