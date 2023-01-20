На Харьковщине строят еще четыре временных моста (фото)

«Укравтодор» сообщил о том, что посреди зимы на Харьковщине продолжают восстановительные работы.

«В Харьковской области возводим 4 временных моста. С первых дней деоккупации региона дорожники работают на дорогах и мостах. На сегодняшний день на освобожденной Харьковщине возобновлен проезд через 17 временных переправ. В фокусе – демонтаж разрушенных мостов – их на государственных дорогах было 25», — сообщили свежие данные о восстановительных работах дорожники.

По статистике «Укравтодора» от последствий боевых действий на Харьковщине расчистили 612 км дорог. Работы продолжаются даже зимой.

«Сегодня дорожники продолжают инфраструктурное восстановление в области – работают на мостах и дорогах, и продолжают воплощать временные решения для быстрой настройки логистики в регионе. Напомним, дорожный сектор имеет поддержку европейских стран, передающих в качестве гуманитарной помощи временные мосты. Только за январь этого года в Украину поступили мостовые конструкции от Норвегии и Чехии, которые в том числе планируем установить на Харьковщине», — проинформировала пресс-служба «Укравтодора».