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На Харьковщине строят еще четыре временных моста (фото)

Общество 19:08   20.01.2023
Оксана Горун
На Харьковщине строят еще четыре временных моста (фото)

«Укравтодор» сообщил о том, что посреди зимы на Харьковщине продолжают восстановительные работы.

«В Харьковской области возводим 4 временных моста. С первых дней деоккупации региона дорожники работают на дорогах и мостах. На сегодняшний день на освобожденной Харьковщине возобновлен проезд через 17 временных переправ. В фокусе – демонтаж разрушенных мостов – их на государственных дорогах было 25», — сообщили свежие данные о восстановительных работах дорожники.

Строительство временных переправ на Харьковщине 3

По статистике «Укравтодора» от последствий боевых действий на Харьковщине расчистили 612 км дорог. Работы продолжаются даже зимой.

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    • Строительство временных переправ на Харьковщине

    «Сегодня дорожники продолжают инфраструктурное восстановление в области – работают на мостах и дорогах, и продолжают воплощать временные решения для быстрой настройки логистики в регионе. Напомним, дорожный сектор имеет поддержку европейских стран, передающих в качестве гуманитарной помощи временные мосты. Только за январь этого года в Украину поступили мостовые конструкции от Норвегии и Чехии, которые в том числе планируем установить на Харьковщине», — проинформировала пресс-служба «Укравтодора».

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 января 2023 в 19:08;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Укравтодор» сообщил о том, что посреди зимы на Харьковщине продолжают восстановительные работы".