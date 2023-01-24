Еще один трамвай в Харькове временно изменит маршрут

С 10:00 до 12:00 в среду, 25 января, трамвай №20 будет курсировать по измененному маршруту.

Это связано с ремонтом трамвайного пути, сообщили в Харьковском горсовете.

Движение трамваев будет временно прекращено на ул. Большой Панасовской, на участке от ул. Евгения Котляра до пер. Лосевского, в пер. Лосевском, пер. Пискуновском, проезде Рогатинском и по ул. Клочковской, на участке от проезда Рогатинского до ул. Новгородской.

Трамвай будет курсировать так:

часть 1: разворотный круг «Южный вокзал» – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская – разворотный круг «Ивановка»;

часть 2: разворотный круг «пр. Победы» – пр. Победы – ул. Клочковская – разворотный круг «ул. Новгородская».

Напомним, что 26 января трамваи №27 и №28 будут курсировать по другому маршруту из-за аварийного ремонта контактной сети.