Ще один трамвай у Харкові тимчасово змінить маршрут
З 10:00 до 12:00 у середу, 25 січня, трамвай №20 курсуватиме зміненим маршрутом.
Це пов’язано з ремонтом трамвайної колії, повідомили у Харківській міськраді.
Рух трамваїв буде тимчасово припинено на вул. Великій Панасівській, на ділянці від вул. Євгена Котляра до пров. Лосівського, у пров. Лосівському, пров. Піскунівському, проїзді Рогатинському та на вул. Клочківській, на ділянці від проїзду Рогатинського до вул. Новгородської.
Трамвай курсуватиме так:
частина 1: розворотне коло «Південний вокзал» – вул. Євгена Котляра – вул. Велика Панасівська – розворотне коло «Іванівка»;
частина 2: розворотне коло «пр. Перемоги» – пр. Перемоги – вул. Клочківська – розворотне коло «вул. Новгородська».
Нагадаємо, що 26 січня трамваї №27 та №28 курсуватимуть іншим маршрутом через аварійний ремонт контактної мережі.
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Ви читали новину: «Ще один трамвай у Харкові тимчасово змінить маршрут»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2023 в 17:58;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 10:00 до 12:00 у середу, 25 січня, трамвай №20 курсуватиме зміненим маршрутом.".