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Ще один трамвай у Харкові тимчасово змінить маршрут

Суспільство 17:58   24.01.2023
Олена Нагорна
Ще один трамвай у Харкові тимчасово змінить маршрут

З 10:00 до 12:00 у середу, 25 січня, трамвай №20 курсуватиме зміненим маршрутом.

Це пов’язано з ремонтом трамвайної колії, повідомили у Харківській міськраді.

Рух трамваїв буде тимчасово припинено на вул. Великій Панасівській, на ділянці від вул. Євгена Котляра до пров. Лосівського, у пров. Лосівському, пров. Піскунівському, проїзді Рогатинському та на вул. Клочківській, на ділянці від проїзду Рогатинського до вул. Новгородської.

Трамвай курсуватиме так:

частина 1: розворотне коло «Південний вокзал» – вул. Євгена Котляра – вул. Велика Панасівська – розворотне коло «Іванівка»;
частина 2: розворотне коло «пр. Перемоги» – пр. Перемоги – вул. Клочківська – розворотне коло «вул. Новгородська».

Нагадаємо, що 26 січня трамваї №27 та №28 курсуватимуть іншим маршрутом через аварійний ремонт контактної мережі.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2023 в 17:58;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 10:00 до 12:00 у середу, 25 січня, трамвай №20 курсуватиме зміненим маршрутом.".