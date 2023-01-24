У Харкові на Салтівці 26 січня трамваї змінять рух
26 січня трамваї №27 та №28 курсуватимуть іншим маршрутом через аварійний ремонт контактної мережі, повідомила мерія Харкова.
Рух трамваїв на вул. Героїв Праці, від вул. Шевченка до вул. Академіка Павлова, та на вул. Шевченка, від вул. Героїв Праці до розворотного кола «Журавлівський гідропарк», буде припинений з 10:00 до 15:00 25 та 26 січня.
На час робіт трамваї курсуватимуть так:
№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – ст. м. «Героїв праці»;
№28: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Семиградська – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2023 в 12:59;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "26 січня трамваї №27 та №28 курсуватимуть іншим маршрутом через аварійний ремонт контактної мережі, повідомила мерія Харкова.".