В Харькове на Салтовке 26 января трамваи сменят движение

26 января трамваи №27 и №28 будут курсировать по другому маршруту из-за аварийного ремонта контактной сети, сообщила мэрия Харькова.

Движение трамваев на ул. Героев Труда, ул. Шевченко до ул. Академика Павлова и на ул. Шевченко, ул. Героев Труда к разворотному кругу «Журавловский гидропарк» будет прекращен с 10:00 до 15:00 25 и 26 января.

На время работ трамваи будут курсировать следующим образом:

№27: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – ст. м. «Героев труда»;

№28: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – ул. Семиградская – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавловский гидропарк».

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